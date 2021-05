Visando inovar no atendimento aos seus clientes, a Ituran Brasil está ampliando a cobertura do Ituran com Seguro, que passa a ser oferecido para veículos com até 25 anos de fabricação.

De acordo com dados do Sindipeças, a frota circulante no Brasil, entre 20 e 30 anos de fabricação, é de mais de 3,5 milhões de veículos, o que corresponde a 6,5%. Destes, a grande maioria não conta com qualquer tipo de cobertura.

“Praticamente nenhuma seguradora do Brasil oferece cobertura para estes veículos fabricados entre 1996 e 2000. Pensando nisso, a seguradora decidiu apoiar os donos destes carros mais antigos, principalmente em um momento em que as pessoas estão enfrentando dificuldades para trocar por modelos mais novos”, diz Roberto Posternak, diretor comercial da companhia

A previsão é de que haja uma grande procura pela cobertura do produto. “Com esta nova opção para o consumidor, acreditamos em um crescimento entre 10% e 15% na demanda pelo ICS”, avalia Posternak. “Graças às nossas parcerias com as seguradoras e a confiança que elas depositam em nós, é que temos a possibilidades fazer essas inovações”, completa.

O Ituran com Seguro é um produto que promove a inclusão de milhares de pessoas, uma vez que atende perfeitamente às necessidades de quem quer segurar seu veículo, mas não consegue, seja por conta dos valores ou por não ser aceito.

“Fomos os idealizadores deste tipo de seguro, temos mais de 2 milhões de apólices emitidas até hoje. Graças ao porte das seguradoras parceiras e o nosso sucesso na recuperação dos veículos conseguimos evoluir fazendo com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao produto”, finaliza o executivo.

