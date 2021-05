Visando evoluir para melhor atender clientes e corretores, a Ituran Brasil apresentou seu novo portal de vendas. Agora, a nova interface do canal está mais intuitiva, amigável e ágil, reduzindo o tempo com o cliente em linha.

A ferramenta também vai possibilitar salvar os dados do perfil para serem utilizados em várias cotações e escolher a melhor oferta, aquela que se encaixa da maneira mais adequada ao seu orçamento. Não será mais preciso “começar do zero” cada vez que for fazer uma nova cotação.

“Estamos trabalhando para oferecer ferramentas para os corretores incrementarem as vendas. A principal novidade deste canal é poder oferecer aos seus clientes pagamentos via Pix, plataforma de transferências eletrônicas do Banco Central. Lembrando que nos meses de maio e junho, a empresa está com a promoção ‘Vem no pix da Ituran’, com desconto de 30% na primeira mensalidade de todos os seus produtos para pagamentos com PIX”, conta Roberto Posternak, diretor comercial da companhia.

De acordo com ele, o novo portal também facilita as vendas, em menos de 5 minutos, de produtos adicionais, em parceria com a Autoglass e Carglass, como reparo rápido + martelinho, proteção contra danos em vidros e acessórios.

Ainda de acordo com Posternak, o objetivo é oferecer mais proteção, segurança e conforto aos proprietários de carros particulares. A ideia foi criar um produto mais barato para que motoristas não deixem de usar o carro por medo de ser roubado ou furtado ou, por conta de um vidro danificado. A junção dos produtos Ituran com os serviços adicionais torna o produto muito mais atrativo e com um custo-benefício para atender a esta época de crise”, mencionou o executivo.

O Novo Portal de Vendas foi criado para gerar melhor experiência para a venda dos produtos da empresa. “Nosso intuito é ajudar nossos parceiros a aumentar a produtividade, por isso, além de promoções e novos produtos também pensamos em um sistema para que ele possa finalizar a venda com praticidade e agilidade” finaliza Posternak.

Para mais informações sobre os novos serviços adicionais de reparos em parceria com a Carglass e Autoglass oferecidos pela Ituran Brasil, basta acessar o link.

