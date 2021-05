A ideia de que o seguro de vida é usado apenas em casos de morte é muito comum, mas muitos desconhecem que ele pode ser utilizado ainda em vida para garantir o bem-estar do segurado e também da família. Com isso, o produto ganha ainda mais valor, especialmente quando oferecido em um pacote de vantagens na contratação de colaboradores por uma empresa.

Nesse caso, o amparo financeiro e o emocional são levados em consideração, o que desperta no funcionário a tranquilidade e a segurança de que terá suporte mesmo em casos de acidente. O HDI Vida PME, produto fruto da parceria entre a HDI Seguros e a Icatu e voltado para pequenas e médias empresas, é exemplo de como o seguro de vida pode oferecer vantagens em diversas situações.

Entre as coberturas que o serviço oferece, estão Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente e, que proporcionam o pagamento de uma indenização ao segurado ainda em vida, em caso de acidentes que o impossibilitem de trabalhar. O produto também possibilita a inclusão automática do cônjuge e dos filhos do segurado.

“O seguro de vida protege a renda do segurado em casos inesperados até que ele consiga se reequilibrar financeiramente e o auxilia a ter uma vida mais digna. Em momentos delicados, além do apoio emocional, é reconfortante saber que teremos condições financeiras para seguir em frente. Isso também é um ponto positivo para o empreendedor que contrata o serviço para o seu pacote de benefícios já que mostra preocupação com o colaborador e também pode ajudar a reter talentos na empresa”, analisa Mauricio Galian, vice-presidente Técnico da seguradora.

O HDI Vida PME também oferece assistências que podem ser usadas em vida, como a assistência Kit Natalidade, que oferece, em caso de nascimento de filho(a), uma cesta com produtos higiênicos e alimentícios para a mãe e para o bebê.

A assistência Cesta Básica, com as opções de gêneros alimentícios ou crédito em cartão, está diponível nos valores valores de R$ 120, R$ 160 ou R$ 180. Se a cobertura for contratada, o beneficiário irá receber, mensalmente, durante 12 meses, uma cesta com gêneros alimentícios ou recarga no cartão em caso de morte do segurado.

