O Grupo Generali lançou em março deste ano a iniciativa Be Bold For Inclusion (Seja ousado para a inclusão, em tradução livre), com foco em promover a inclusão e a diversidade na companhia. E umas das suas ações é a criação do Comitê de Diversidade & Inclusão da Generali Brasil, que aconteceu este mês e é composto por dez funcionários. Esse grupo será responsável por fomentar as iniciativas, promover o engajamento e executar os planos de D&I, amparados pelos pilares de diversidade cultural, habilidades, gênero, gerações e LGBTQIA+.

“O nosso objetivo é transformar, cada vez mais, a Generali em uma companhia orgulhosa de ter colaboradores diversos e comprometida com a promoção de um ambiente inclusivo. É por isso que vamos investir em metas concretas e sustentáveis para a empresa. Precisamos encarar o assunto com a seriedade e a atenção necessárias, assumindo um papel de protagonismo na transformação de um mercado tão tradicional como o segurador”, afirma Andrea Crisanaz, CEO da seguradora.

O tema Diversidade & Inclusão (D&I), especificamente, é importante para o Grupo e é por isso que é preciso mantê-lo no topo da agenda de todos os colaboradores e seus líderes. “Nosso time está completo e a data do primeiro encontro oficial do grupo já está marcada. Eles, agora, vão representar a companhia nos pilares Gênero, Cultura, Gerações, Habilidades e LGBTQIA+. Uma oportunidade para todos os integrantes começarem a planejar, executar e acompanhar ações de D&I, estimulando o engajamento dos colegas no dia a dia”, finaliza a executiva.

N.F.

Revista Apólice