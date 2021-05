No dia 15 de maio foi celebrado o Dia Internacional da Família. Em dias e meses marcados pelo medo da pandemia, a preocupação com a segurança da família ficou em primeiro lugar. Em sua maioria, as pessoas não gostam de pensar na perda ou invalidez de um ente querido, porém é necessário imaginar todos os cenários e lembrar que imprevistos acontecem.

Cada vez mais brasileiros vêm descobrindo a importância dos seguros de vida. Segundo dados divulgados pela FenaPrevi (Federação Nacional de Previdência Privada e Vida), o número de contratos de seguros de vida individual registrou, no primeiro bimestre do ano, aumento de 24,9%, quando comparado com o mesmo período do ano anterior.

Segundo Luiz Carlos Gama Pinto, diretor executivo da Corretora de Seguros Bancorbrás, o seguro de vida garante tranquilidade para a família em situações mais graves, mas também é um investimento que pode ser usado em outros momentos da vida. “Além das coberturas básicas como morte, morte acidental e invalidez, o seguro pode cobrir também as despesas do funeral, médico-hospitalares e tratamento de doenças graves, como AVC, câncer e outros”, aponta. “A indenização do seguro vem também como uma forma de oferecer mais tempo para a família organizar as finanças e recompor suas vidas”.

Sem carência

A corretora oferece o seguro de vida sem o período de carência de 90 dias para a cobertura de Covid-19. “A novidade traz mais tranquilidade para os clientes, principalmente em um período marcado pelo medo de ser contaminado e a dor por perder amigos e entes queridos”, afirma o diretor.

Bens materiais também devem ser protegidos

O lar da família também deve ser preservado. O executivo aponta que o brasileiro ainda não tem o costume de contratar o seguro residencial. “Os proprietários devem ter em mente que uma cobertura de seguro adequada pode evitar que uma família fique desamparada na ocorrência de um sinistro”, afirma. A cobertura principal cobre danos causados por incêndios, quedas de raios e explosão causada por gás empregado no uso doméstico e suas consequências, como: desmoronamento, impossibilidade de proteção, despesas com combate ao fogo e desentulho do local. “Além disso, os clientes podem solicitar o apoio da assistência 24 horas para reparos domésticos, que ajudam a evitar despesas inesperadas no dia a dia”, finaliza.

