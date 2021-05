De acordo com um relatório do Grupo IMARC, líder mundial em inteligência de mercado, o tamanho do mercado global de seguros ligadas a bancos e aos balcões bancários atingiu cerca de 1,2 bilhão de dólares em 2020, o que reforça a importância da relação entre as seguradoras e o setor bancário.

Com o objetivo de ampliar sua participação nesse canal de distribuição, a Ezze Seguros criou a área de bancassurance e A&H. Para gerir o projeto, Juliana Fonseca, profissional com mais de 20 anos de experiência nesse mercado, é a nova sócia da empresa e chega para ocupar a cadeira de VP do departamento. Com a missão de estruturar e desenvolver a área na seguradora, a executiva traz sua expertise conquistada pela passagem por grandes players do mercado.

“Na Ezze Seguros procuramos ter presença em todos os canais de distribuição. O relacionamento é um dos pilares principais para termos uma participação holística, por isso, nosso time é composto por profissionais referência para no mercado, como é o caso da Juliana. Tenho muita confiança na liderança dela para essa nova área que estamos investindo para estarmos próximos tanto de bancos tradicionais e cooperativas, assim como as instituições digitais e fintechs, que, segundo dados do grupo McKinsey, correspondem a 21% das vendas de seguros no mundo” explica Richard Vinhosa, CEO da Ezze Seguros.

N.F.

Revista Apólice