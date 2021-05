Os interessados em participar do MBA Gestão Jurídica em Contratos de Seguro e Inovação ganharam mais tempo para se inscrever. Ministrado pela ENS de forma online, o curso agora aceita matrículas até 20 de maio. O início das aulas está confirmado para o dia 24 deste mês.

O programa é indicado para profissionais das áreas de Direito, Administração, Economia, Engenharia, Ciências Atuariais, Contabilidade, Tecnologia da Informação e para aqueles cuja atividade está relacionada a contratos de seguro.

A proposta do MBA é fornecer conhecimentos nas atividades relacionadas a contratos de seguro, direito securitário, inovação, governança corporativa, compliance e controles internos, seguros de pessoas, de automóveis, de responsabilidade civil, cibernéticos, entre outros.

“O objetivo do curso é trazer aportes teóricos e reflexões práticas que permitam aos alunos refletir sobre as mudanças na indústria de seguros neste momento da história da humanidade. Principalmente em razão do impacto das tecnologias disruptivas e as consequências para o setor de seguros privados no Brasil”, explica a coordenadora acadêmica executiva do MBA, Angélica Carlini.

Módulos e aulas gravadas facilitam aprendizagem

Organizado em três módulos, o curso terá as aulas gravadas. A ideia é permitir que os alunos possam assistí-las em outros momentos, conferindo mais flexibilidade aos estudos. A carga horária é de 366 horas/aula e o tempo previsto para conclusão é de três semestres. Não há necessidade de realizar monografia final.

Os módulos contêm as seguintes disciplinas:

Módulo I – Direito Securitário, Regulação em Seguros, Distribuição de Seguros, Seguro de Automóvel e Inovação em Seguros;

Módulo II – Seguro de Pessoas e Acidentes Pessoais, Seguros de Responsabilidade Civil, Previdência Complementar, Riscos e Seguros Cibernéticos, e Seguros de Riscos de Engenharia e Propriedade;

Módulo III – Fundamentos de Resseguro, Seguros de Crédito e Garantia, Saúde Suplementar, Governança Corporativa, Compliance e Controles Internos, e Seguros de Transporte.

Para se inscrever no MBA basta acessar o link, onde mais informações estão disponíveis.

