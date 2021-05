A pandemia de Covid-19 afetou a população mundial de forma inesperada impactando os setores da economia, saúde física e mental, familiar, além de aumentar o nível de desemprego. Nesse cenário, de forma positiva, boa parte dos brasileiros passou a valorizar a contratação de seguro e serviços assistenciais como forma de se proteger das situações adversas futuras.

Em busca de oferecer mais opções e atender os clientes em suas diferentes demandas, a rede de franquias É Seguro que trabalha com serviços assistências, consórcios, planos de saúde e odontológicos, financiamentos e uma ampla carteira de crédito, consignado, empréstimo pessoal, crédito com garantia, aproveitou o momento para lançar novos produtos, intensificar as vendas online e oferecer os pacotes ideais para cada perfil.

Entre as novidades está o serviço de telemedicina, o É Seguro Med. Em parceria com a empresa Geolife, que forma um quadro clínico com profissionais qualificados e presta atendimento médico online de forma humanizada, os pacientes credenciados serão atendidos por clínicos gerais sem carência e limite de idade ou número de consultas pré-definido.

Já para os donos de animais de estimação, o Grupo lançou a Seg.pet com o objetivo de comercializar plano de saúde para cães e gatos de forma simples, atualizada e contratação pelo e-commerce. Sob a bandeira É Seguro Service, a empresa comercializa também assistência pet com plano funeral, seguro acidente, disk ração, entre outros serviços.

Outros produtos que já existiam no portfólio, mas ganharam força são: Seguro Bike, impulsionado pelo alto uso de bicicletas como meio alternativo ao transporte público; Seguro para portáteis, indispensável para os profissionais que estão trabalhando em casa e precisam de segurança para seus equipamentos como notebook, smartphone, tablete, câmeras, outros. E também seguro micromobilidade, garantindo segurança nos mais diversos meios de transporte como skates, patinetes, etc.

Para Adriano Oliveira, diretor do Grupo É Seguro, trabalhar com um portfólio que acompanha os consumidores em diferentes momentos da vida é uma estratégia acertada para a rede. “Com nossa gama de serviços conseguimos ajudar oferecendo o melhor para nossos clientes. Se tem dinheiro para investir, se está preocupado com a saúde e futuro, se precisa de crédito e refinanciamento, se quer planejar a compra de um bem de alto valor, enfim, conseguimos participar de muitos momentos prestando desde a consultoria até o momento da efetivação do contrato”, afirma.

N.F.

Revista Apólice