A MDS Brasil anunciou Danilo Rosa como o novo diretor de Agronegócios. O executivo assume com a missão de desenvolver essa importante área de negócios, que tem se destacado no cenário econômico do Brasil. À frente da nova diretoria, o profissional atuará na gestão da estratégia da área em conjunto com as estruturas Comercial e Técnica, com foco nos pilares de distribuição de seguros para o mercado Agro.

Danilo é formado em Agronomia, Engenharia Ambiental e também tem pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho. Possui quase 10 anos de mercado e tem atuado na promoção e desenvolvimento do setor de seguros rurais nos diferentes canais de distribuição e regiões do País. Tem conhecimento técnico e comercial nos ramos Risco Nomeado, Multirrisco Agrícola (Custeio, Produtividade, Faturamento e Paramétrico) para todos os grupos de cultivares (Grãos, Olerícolas, Frutas e demais), Pecuário e Floresta, Patrimonial Rural Danos: Benfeitorias e Máquinas/Equipamentos Agrícolas.

Thiago Tristão, vice-presidente de Riscos Corporativos da corretora e CEO Brasil da MDS Reinsurance Solutions, reforça a vasta experiência do executivo no setor. “Sabemos que a agricultura tem extrema relevância para a economia do nosso País, por isso a importância de contar com um seguro agro. O destacado desempenho do segmento é fonte de renda para milhares de produtores pelo Brasil, logo, a cultura do seguro neste setor só aumenta e reforça que esses produtores estejam segurados contra prejuízos e danos. Danilo terá a missão de direcionar equipes, incentivar o crescimento profissional dos colaboradores e desenvolver talentos em conformidade com a estratégia da companhia”, diz o executivo.

O novo diretor reitera que o setor é um oceano de oportunidades. “A área de agronegócios cresce mesmo em cenários adversos e se mostra a força motriz da economia nacional. No entanto, nem 15% desse setor é segurado. Meu desafio é tornar a MDS Brasil uma referência neste mercado dentro do canal broker, levando a essência da empresa como modelo consultivo e proporcionando ao cliente propostas customizadas com soluções para as suas necessidades”, ressalta Danilo.

