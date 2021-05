O CVG-RJ (Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro) firmou, em abril, uma parceria com a ENS (Escola Nacional de Seguros). A partir de agora, os empregados, dependentes, prestadores de serviços e associados da entidade terão bolsas de estudo nos Cursos de Graduação, MBA, Pós-Graduação e de Extensão ministrados pela instituição.

“É uma honra esta parceria com a Escola mais importante do setor, nossos colaboradores e associados serão beneficiados com descontos nas mensalidades até a conclusão dos cursos”, disse Octávio Perissé, presidente do CVG-RJ.

O percentual das bolsas de estudos é de 20% sobre o valor da mensalidade dos Cursos de Graduação, MBA, Pós-graduação e de 10% para cursos de Extensão aos beneficiários aprovados nos competentes processos seletivos. Após conclusão do curso, a ENS concede certificado aos alunos aprovados.

Para que o aluno mantenha o benefício da bolsa, é necessário o cumprimento de algumas normas durante cada semestre letivo, tais como: manter o Coeficiente de Rendimento (somatório das notas finais das disciplinas cursadas dividido pelo número de disciplinas cursadas) igual ou superior a 7,0; não ser reprovado em mais de duas disciplinas; não ser repreendido pela ENS por má conduta acadêmica ou administrativa; manter o vínculo com o Clube; e estar em dia com o cronograma de pagamento das mensalidades, dentro dos prazos de vencimento.

O CVG-RJ, entre outras contrapartidas, como a divulgação dos cursos, cederá espaço em suas dependências para o evento semestral conhecido como “Estação Escola de Negócios e Seguros”, onde representantes da ENS permanecerão por, aproximadamente, dois dias, divulgando e esclarecendo dúvidas dos beneficiários deste convênio a respeito dos programas e cursos.

N.F.

Revista Apólice