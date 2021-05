Aliada à tecnologia de ponta, a filial São Paulo do Grupo Apisul, além de estar de casa nova, agora ganha um importante reforço: com mais de 25 anos no mercado de seguros, Cristiano Saab assume o cargo de diretor executivo para contribuir com as estratégias de desenvolvimento de negócios da empresa. “Saab tem uma longa experiência, amplo conhecimento no mercado de seguros e vem agregar ao nosso projeto de expansão em Seguros e Serviços com foco no Estado de São Paulo”, destaca o presidente da empresa, Paulo Roberto Cunha.

O executivo é administrador de empresas (PUC/SP), com especialização em Marketing no Varejo (FGV-SP) e pós-graduado em Dinâmicas Interpessoais pela Stanford University. Iniciou a carreira na SulAmérica Seguros, passando por cargos de liderança em áreas de vendas e subscrição de empresas como Icatu, Cardif, Chubb, RSA e Sura. “Depois de experiências em grandes seguradoras nacionais e internacionais, hoje tenho a satisfação de me juntar ao Grupo Apisul. Nesta jornada, sempre me dediquei às áreas de negócios e com uma grande pluralidade de atuação em termos de geografias, ramos, segmentos, canais, produtos e soluções”, ressalta.

Ao longo da carreira, o novo diretor executivo do Grupo Apisul foi um dos grandes idealizadores e viabilizadores do projeto de expansão de seguro de roubo e furto de celulares no mercado de varejo brasileiro, além de ter contribuído para o crescimento exponencial da produção das filiais de grandes seguradoras, transformação de equipes para alta performance, entre outras iniciativas de planejamento estratégico corporativo e de negócios.

