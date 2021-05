Uma nova marca passa a integrar o corpo de patrocinadores do Ceará Sporting Club. A Sabemi acertou com o Time do Povo um novo contrato de patrocínio com validade de um ano. Durante o período, a marca da companhia estará estampada na barra das costas 2 da camisa dos atletas alvinegros.

Além da camisa, a torcida alvinegra poderá ver a marca da seguradora no backdrop oficial do time em todas as entrevistas coletivas do alvinegro. O Ceará será o primeiro clube patrocinado pela seguradora, mais um indício da credibilidade conquistada pelo Alvinegro de Porangabuçu nos últimos anos.

Leandro Carvalho, diretor Executivo Comercial da empresa, salientou a importância de fechar tal parceria com um clube que tem elevado o nome do estado do Ceará no cenário nacional. “Estamos muito felizes em fechar essa parceria com o Ceará, clube pelo qual temos muito carinho e admiração, não só por tudo o que já conquistou, mas por representar a cultura e a tradição deste estado que é tão importante para a Sabemi. Tenho certeza de que essa aliança é o início de uma jornada de longo prazo, com foco na construção de uma relação séria e de confiança com os torcedores e com toda a comunidade cearense”, afirmou.

Já Ricardo Costa, gerente comercial do Ceará Sporting Club, explicou a forma como se deu a prospecção deste novo patrocinador e como funcionará a parceria. “A Sabemi é mais um parceiro que chega para somar. Foi iniciado um contato ainda em 2020, na busca por licenciamentos e, agora, fechamos esse contrato de patrocínio para a temporada 2021. Também teremos produtos licenciados. Todos com a cara do Vozão. Acreditamos muito que os produtos da seguradora vão circular muito bem na torcida do Ceará”, avaliou.

N.F.

Revista Apólice