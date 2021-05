Especialista em cuidar da vida das pessoas e parceira do corretor em todas as fases do seu negócio, a Capemisa Seguradora está capacitando sua equipe comercial para contribuir com o trabalho dos corretores de seguros de vida. Como forma de disseminar conhecimento e valorizar essa relação profissional, a companhia está lançando o GAIDE (Guia de Ações, Informações e Diretrizes Essenciais). O material traz informações estratégicas, dicas práticas e orientações sobre ferramentas diferenciadas para que o time comercial das 29 sucursais da seguradora esteja melhor preparado em orientar com mais assertividade os corretores parceiros, ajudando-os a impulsionar os seus negócios.

O projeto é o resultado de três anos de estudos e investimentos em capacitação que se consolidou em um documento online que será constantemente atualizado. “Esta é uma verdadeira enciclopédia, com conteúdo dinâmico para sustentar as competências comerciais, fortalecer a equipe e entregar uma proposta de valor para o mercado e o corretor”, explica Fábio Lessa, diretor comercial da companhia.

O GAIDE foi desenvolvido pela área de Treinamento e Desenvolvimento da empresa, explorando um ecossistema de dados e levantamentos regionais. Multimídia, com diversos formatos de consumo de informação, traz desde textos explicativos sobre a missão e a visão da empresa no mercado de seguros, até vídeos com descrição de produtos e QR Code e links para treinamentos online.

“Reunimos todo nosso conhecimento mais estratégico em uma plataforma viva, que consolida ferramentas comerciais. Assim, nosso processo comercial passa a estar organizado e integrado em todo Brasil, orientado para mantermos a nossa essência e o DNA Capemisa em todos os nossos processos.”, diz Lessa.

Visita ao Oceano Azul

Numa ação que dá continuidade à estratégia do GAIDE em aperfeiçoar o treinamento de seu time comercial nas pontas do negócio, em duas etapas que se complementam, a Capemisa criou novas ferramentas que capacitam esses profissionais. Em abril, as equipes das 29 sucursais começaram a realizar encontros virtuais com corretores parceiros interessados em fazer visitas ao “Oceano Azul”, expressão que a companhia adotou em referência ao potencial de oportunidades em Vida que se encontra no mercado das pequenas e médias empresas, as PME’s.

As conversas são individualizadas, ou em pequenos grupos. Para isso, basta procurar a sucursal de atendimento e agendar a imersão para entender com mais profundidade as oportunidades e estratégias de atuação para comercializar seguro de Vida PME.

“Nossa expectativa é trazer aos corretores uma reflexão estruturada a respeito das oportunidades de negócios que surgiram nos últimos anos. Serão encontros diferenciados com nosso time comercial regional e esperamos contribuir com argumentações comerciais que fortaleçam a posição do corretor como consultor financeiro para seus clientes”, explica o gerente de Treinamento e Desenvolvimento Comercial, Thiago Morelo. “Quanto mais conhecimento proporcionarmos aos parceiros, mais preparados e seguros estarão para fazer uma abordagem e apresentação ao cliente”, completa o executivo.

