Devido ao grande sucesso da campanha, a Bradesco Seguros anunciou a prorrogação da 3ª edição da ‘Quinzena do Seguro’. Dessa forma, o consumidor terá até 4 de junho para aproveitar ofertas em diversos produtos com condições especiais de contratação.

Dentre as promoções, a companhia está oferecendo 50% de desconto na 2ª fatura do Saúde SPG. Nas modalidades Auto, desconto de 10% no Auto Individual, além da possibilidade de parcelamento em até 10X sem juros. Os consumidores podem buscar mais informações sobre todos os produtos por meio do corretor de seguros, no app e Internet Banking do Banco Bradesco, além do site da seguradora.

“Como o nosso foco tem sido sempre entender as necessidades do cliente e ajudá-los da melhor forma, decidimos prorrogar a Quinzena do Seguro. Será uma nova oportunidade para contratar as nossas soluções com condições ainda mais exclusivas”, afirma Alexandre Nogueira, diretor de Marketing da Bradesco Seguros.

Confira abaixo as principais promoções ofertadas pela campanha:

Auto: Parcelamento em 10x sem juros, em qualquer forma de pagamento, para o Auto individual e Frota. Desconto de até 10% em qualquer produto Auto Individual.

Residencial: Desconto de 10% no Produto Sob Medida. Parcelamento de 10x sem juros para o produto Sob Medida, em qualquer forma de pagamento.

Ramos Elementares (Empresarial, Condomínio e Equipamentos): Desconto de 10% para todos os produtos no período da campanha (aceitação automática). Parcelamento de 10x sem juros, em qualquer forma de pagamento.

Vida: Vida Max Bradesco com 2 pontos Livelo a cada R$ 1,00 na 1ª parcela (pagamento mensal) e 1 ponto Livelo a cada R$ 1,00 na primeira parcela (pagamento anual). Novo Top Clube Bradesco, Multiplano Geração 3 Bradesco e Meu Seguro Bradesco com 10 pontos Livelo a cada R$ 1,00 na primeira parcela.

Capitalização: Clube Max Pontos (pagamento mensal – 60 meses), o cliente ganhará até 10 pontos Livelo nas três primeiras parcelas. Clube Max Pontos (pagamento único – 36 meses), o cliente ganhará, a cada R$ 1,00, 2 pontos Livelo na parcela única.

Previdência: Todos os produtos da grade ativa Individual e Empresarial com valor de entrada a partir de R$ 50,00.

Saúde: 50% de desconto na 2ª fatura do Saúde SPG.

Dental: Para Pessoal Física: plano odontológico (pagamento mensal) com desconto de 10% e carência reduzida. Já na modalidade de pagamento anual, isenção de carência e inclusão de clareamento em gel.

Para Pessoa Jurídica: plano odontológico com desconto de 50% na 2ª fatura. Carência zero no Plano Dental MEI.

N.F.

Revista Apólice