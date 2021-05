O Grupo Bradesco Seguros dá seu pontapé inicial para mais uma edição da “Quinzena do Seguro”. Trata-se de uma série de ações que ocorrem entre 17 e 31 de maio com o oferecimento de soluções em seguros com condições especiais de contratação. A campanha tem o intuito de comemorar uma das datas mais importantes para a seguradora: o Dia do Seguro, ocorrido em 14 de maio. Além das ofertas, a empresa apresenta uma série de ações de marketing tendo a cantora e compositora Sandy como garota propaganda.

Neste ano a companhia disponibilizará produtos nos ramos Saúde, Vida, Dental, Residencial, Automóvel, Capitalização e Previdência Privada. Alexandre Nogueira, diretor de Marketing do Grupo Segurador, salienta o amplo portfólio oferecido na campanha. “Na 3ª edição da Quinzena do Seguro buscamos ampliar ainda mais a nossa variedade de ofertas, sendo uma excelente oportunidade para angariar novos clientes e fidelizar os atuais segurados. Além disso, também aumentamos a rede de distribuição dos produtos, destacando a contratação nos canais digitais”.

A “Quinzena do Seguro”, além de marcar o Dia do Seguro, também pretende destacar a relevância dos produtos na vida dos consumidores. Todas as soluções destacadas foram pensadas para disseminar ainda mais a cultura do seguro no país e podem ser contratadas por meio do corretor de seguros, do app e Internet Banking do Banco Bradesco, além de outras formas.

Confira abaixo as principais promoções ofertadas pela campanha:

Auto:

– Parcelamento em 10X sem juros, em qualquer forma de pagamento, para o Auto individual e Frota.

– Desconto de até 10% em qualquer produto Auto Individual.

Residencial:

– Desconto de 10% no Produto Sob Medida.

– Parcelamento de 10X sem juros para o produto Sob Medida, em qualquer forma de pagamento.

Ramos Elementares (Empresarial, Condomínio e Equipamentos):

– Desconto de 10% para todos os produtos no período da campanha (aceitação automática);

– Parcelamento de 10X sem juros, em qualquer forma de pagamento.

Vida:

– Vida Max Bradesco com 2 pontos Livelo a cada R$ 1,00 na 1ª parcela (pagamento mensal) e 1 ponto Livelo a cada R$ 1,00 na primeira parcela (pagamento anual).

– Novo Top Clube Bradesco, Multiplano Geração 3 Bradesco e Meu Seguro Bradesco com 10 pontos Livelo a cada R$ 1,00 na primeira parcela.

Capitalização:

– Clube Max Pontos (pagamento mensal – 60 meses), o cliente ganhará até 10 pontos Livelo nas três primeiras parcelas.

– Clube Max Pontos (pagamento único – 36 meses), o cliente ganhará, a cada R$ 1,00, 2 pontos Livelo na parcela única.

Previdência:

Todos os produtos da grade ativa Individual e Empresarial com valor de entrada a partir de R$ 50,00.

Saúde:

50% de desconto na 2ª fatura do Saúde SPG.

Dental:

– Para Pessoal Física: plano odontológico (pagamento mensal) com desconto de 10% e carência reduzida. Já na modalidade de pagamento anual, isenção de carência e inclusão de clareamento em gel.

– Para Pessoa Jurídica: plano odontológico com desconto de 50% na 2ª fatura. Carência zero no Plano Dental MEI.

N.F.

Revista Apólice