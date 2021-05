A Bradesco Seguros reforçou mais uma oportunidade para facilitar o acesso aos seus produtos e serviços. Os clientes que contratam os produtos Auto e Residencial Sob Medida, com o cartão de crédito da empresa e utilizando o programa de recompensas Livelo, podem aproveitar as condições especiais para reduzir o valor da apólice.

“O programa de recompensas é uma estratégia presente no mercado de seguros, que pode ser ainda mais explorada pelo corretor para fidelizar sua carteira, captar novos clientes e aumentar significativamente suas vendas. Os descontos no valor dos seguros podem ser um grande diferencial para aumentar a oferta dos produtos” afirma Leonardo de Freitas, diretor da Organização de Vendas da empresa.

Ao contratar os produtos, utilizando como forma de pagamento os Cartões da Bradesco Seguros, é possível obter desconto de 5% no valor total do prêmio. E em parcelas a vencer, após a emissão da apólice, o titular do cartão poderá acessar os canais online de atendimento Livelo e utilizar seus pontos acumulados para abater o valor contratado, podendo resgatar uma ou até 100% das parcelas do seguro.

“Aumentando o portfólio de parceiros B2B, a Livelo tem se tornado cada vez mais estratégica para os clientes finais. Há uma infinidade de possibilidades no uso de pontos e a parceria com a Bradesco Seguros mostra como o sistema de recompensas pode ser usado também para serviços do cotidiano, além de produtos”, observa Marcelino Cruz, diretor de Relações Comerciais e Trade Marketing da Livelo.

Maiores informações sobre os Cartões de Crédito Bradesco Seguros estão disponíveis no link. Para consultar o saldo de pontos Livelo e trocar os pontos por desconto nas parcelas do seguro, acesse o site ou entre em contato com as centrais de atendimento Livelo: 3004-8858, para capitais e regiões metropolitanas, ou 0800 757 8858, para demais regiões.

