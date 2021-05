Com o objetivo de atender com exclusividade as demandas de saúde do estado de Santa Catarina, a Bradesco Saúde lançou o produto Efetivo na região, tendo como parceiros os renomados hospitais Baía Sul, em Florianópolis, e Dona Helena, em Joinville. Disponível para todos os segmentos e tamanhos de empresas, o Efetivo já registra a marca de 80 mil vidas seguradas em pouco mais de três anos de existência. O produto oferece ampla rede referenciada e está presente em 14 estados mais o Distrito Federal.

O plano Efetivo é uma opção também para pequenos e médios negócios, a partir de três vidas. Uma das vantagens é a plataforma de telemedicina Saúde Digital, que disponibiliza uma série de serviços online, além da clínica Meu Doutor Novamed, rede de clínicas que faz parte do Grupo Bradesco Seguros, com a proposta de valorizar a relação médico-paciente.

A economia de Santa Catarina é bastante diversificada, com PIB de R$ 317 bilhões, de acordo com dados do IBGE 2019. Os principais setores econômicos são serviços, a agropecuária, a pesca, o turismo e a indústria. Cerca de 2,1 milhões de catarinenses têm algum tipo de plano de saúde médico ou odontológico. O número representa três em cada 10 moradores do Estado, e é a oitava maior proporção do Brasil.

“Santa Catarina tem o 6º PIB do país e se destaca no ranking de abertura de novas empresas no país, excelentes referenciais. Junto com os hospitais Baía Sul e Dona Helena, renomados na região, nos preparamos para um novo momento, já que o plano de saúde ganhou um interesse ainda maior da sociedade. O plano de saúde Efetivo cresce de forma linear e constante em tão pouco tempo presente no mercado. Sem dúvida, esse resultado é um reflexo de um interesse maior dos empresários sobre esse benefício”, afirma Flavio Bitter, diretor-gerente da seguradora.

O diretor presidente do Hospital Baía Sul, Dr. Sérgio Marcondes Brincas, destaca a relevância dessa parceria com a Bradesco Saúde. “Estamos felizes por sermos um dos Hospitais parceiros da Bradesco Saúde para o lançamento desse produto em Santa Catarina. Essa é mais uma alternativa de acesso à saúde à população, e para nós é muito importante a consolidação de parcerias com instituições que, assim como o Hospital Baía Sul, trabalham para levar excelência ao atendimento e priorizam a qualidade de vida e saúde das pessoas”, comenta o executivo.

Na visão de José Tadeu Chechi, diretor-geral do Hospital Dona Helena, de Joinville, o lançamento do novo plano, em parceria com a Bradesco Saúde, é mais uma demonstração do empenho dirigido a uma aproximação cada vez maior com as operadoras do setor. “Essa nova modalidade contribuirá para que a população tenha acesso a um atendimento humano com qualidade, segurança e a tradição de 104 anos do Dona Helena”, sublinha Tadeu, lembrando que o hospital, acreditado pela Joint Comission International (JCI) desde 2014, é fortemente identificado com a inovação. “Atentos ao cenário de transformações no setor de saúde, temos feito ajustes em nossa estrutura, buscando otimizar processos e aprimorar nossa eficiência assistencial, como a consolidação do Centro Clínico, a ampliação da área de oncologia e os investimentos na modernização do nosso parque tecnológico”.

A estratégia de regionalização da Bradesco Saúde permite trabalhar particularmente cada localidade, de acordo com os hábitos da população. “O produto Efetivo se baseia na parceria com prestadores de referência em cada região, que estão alinhados com nossa estratégia de oferecer um plano de qualidade e eficiência da assistência, buscando a redução de desperdícios de recursos e, com isso, maior previsibilidade dos custos para garantir maior sustentabilidade do setor”, completa Bitter.

Setor

A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) acaba de divulgar que o setor manteve, em fevereiro, a tendência de evolução, registrando 47,7 milhões de usuários em planos de assistência médica no país. A alta é alavancada pelo aumento na contratação de planos empresariais.

