A Bradesco Auto/RE, empresa do Grupo Bradesco Seguros, aposta no mercado de alto valor, com ofertas de novas coberturas para automóveis e residências. Entre as novidades, um seguro exclusivo para carros com preço a partir de R$ 150 mil e proteção para bens de até R$ 10 mil deixados no interior do veículo, assistência de vidro blindado, automaticidade na cotação auto, para passeio é até R$ 800 mil na região Sul e estado de São Paulo; e R$ 500 mil nos demais estados, entre outras novidades. O produto estará disponível aos consumidores até o 3º trimestre.

Clientes do seguro Residencial já podem contratar o Sob Medida+ para casa ou apartamentos habituais a partir de R$ 1 milhão, com proteção para paisagismo, decoração e veículos que estiverem na residência, entre outros bens.

Sem crise, o mercado de luxo estima um crescimento de 20% no Brasil até 2023, posicionando o país como o maior mercado da América Latina. Somente no primeiro trimestre deste ano, o “Residencial Sob Medida+” atingiu cerca de R$ 7 milhões em prêmios, totalizando mais de 3 mil contratações “O mercado de alto valor se mantém aquecido e nós continuaremos investindo em tecnologia e inovação para atender às demandas destes consumidores. Trata-se de um nicho específico que abre portas para uma série de coberturas e serviços, cada vez mais customizados”, afirma Ney Dias, diretor geral da Bradesco Auto/RE.

N.F.

Revista Apólice