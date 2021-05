Para reforçar sua presença no ramo de seguros de vida empresariais, a AXA no Brasil reformulou o produto Vida Corporate, com foco a partir de 501 vidas. A companhia reposicionou sua oferta, incluindo aceitação para Covid-19, e revisou as condições comerciais para aumentar a competitividade do produto.

“Estamos com uma ambição mais clara para essa carteira e pretendemos ser protagonistas no mercado de Vida também. A reformulação do produto vai ao encontro das demandas de corretores e clientes e reforça nosso posicionamento no segmento, especialmente nesse momento de incertezas, que faz com que as pessoas busquem âncoras de segurança e tenham percepção mais acentuada de riscos” afirma Anelisa Fortes, superintendente de Subscrição, Pricing e Proposta de Valor da área de Afinidades, Vida e Parcerias da AXA no Brasil.

Nos próximos meses, a companhia vai entregar ainda uma solução com diferencial claro para PMEs, com o Vida Flex. “Nosso time de marketing está conduzindo conversas com corretores parceiros para ouvir o que valorizam nesta oferta, sempre numa postura de cocriação, que já é uma marca da AXA”, finaliza a executiva.

O Vida Corporate, que permite a inclusão de cônjuges e filhos, oferece aos segurados coberturas para morte e invalidez, despesas médicas e odontológicas, doenças congênitas de filhos, além de assistência funeral, cesta natalidade e assistência residencial para serviços como chaveiro, encanador, eletricista e vidraceiro.

N.F.

Revista Apólice