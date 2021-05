A fim de tornar os seus processos mais eficientes, a AXA no Brasil ampliou a vistoria remota para a regulação de sinistros do seguro residencial. Todo o processo é feito através de um aplicativo e pela câmera do celular do cliente, que transmite imagens ao vivo do bem segurado para o vistoriador especializado. A expectativa é oferecer uma experiência mais ágil aos clientes com o processo realizado totalmente por meios digitais, inclusive na comunicação entre reguladores, clientes e seguradora.

“Temos visto um interesse maior pelo seguro residencial. Em um momento em que a maioria das pessoas está passando mais tempo em suas casas, o risco é mais evidente e, por sabermos que a regulação de sinistro é um momento delicado, entendemos que esse modelo também poderia ser ampliado para outros produtos além do Condomínio. Com isso, o cliente tem mais agilidade nos processos para a resolução de seu problema e o corretor, mais um argumento de venda.” comenta Arthur Mitke, diretor de Sinistros na AXA no Brasil.

O processo é muito simples e intuitivo. Após a abertura do sinistro o segurado receberá via SMS um link para acessar a plataforma de vistoria remota da AXA. A condução da inspeção é de responsabilidade do vistoriador que, junto ao celular do cliente, terá acesso às imagens em tempo real para que possa registrar o sinistro. Assim que finalizado, uma ata é enviada para todas as partes.

