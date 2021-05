Em comunicado divulgado na última sexta-feira, a Austral Holdings informou a aprovação pela Susep da aquisição das operações de resseguro da Merkel no Brasil. A aquisição integra um planejamento estratégico de crescimento da companhia.

“Entre os méritos da aquisição da Markel, destacamos a oportunidade para estreitar os laços com os cedentes que mantinham operações com a empresa no Brasil e brokers especializados em resseguros”, afirma o comunicado assinado por Bruno Freire, CEO do Grupo Austral.

O documento também informa que toda a atenção da Austral estará voltada para prestar o melhor atendimento aos clientes e para a integração dos processos e pessoas e do time que se junta à companhia.

Vale ressaltar que as operações de seguros da Markel, no Brasil, foram adquiridas pela Newe Seguros, em 2019.

