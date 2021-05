A pandemia obrigou grande parcela da população a permanecer a maior parte do tempo em casa, transformando o lar em local de trabalho, estudo e lazer. O isolamento social, muito possivelmente, tem contribuído para a sobrecarga das instalações elétricas. Uma evidência é o levantamento da Susep (Superintendência de Seguros Privados), que apontou um crescimento de 13,7% na receita das seguradoras com o seguro residencial no último ano.

Para agilizar o processo de inspeção e vistoria em tempos remotos, a insurtech Planetun está oferecendo diferentes soluções para apoiar os segurados e as seguradoras. Uma delas é o aplicativo web de inspeção residencial. O recurso permite que o cliente envie as fotos do local a ser segurado diretamente para a seguradora realizar a inspeção do imóvel. Isso torna o processo de contratação do seguro mais prático e rápido, eliminando a necessidade de realização de uma inspeção presencial.

Outra resolução desenvolvida para atendimento à distância é o aplicativo web de sinistro residencial. Utilizando a tecnologia, o cliente aciona o seguro e faz as fotos dos itens danificados diretamente pelo celular. Em seguida, ele recebe um token por SMS que o direciona para o app web, no qual é possível enviar as imagens do sinistro para a seguradora. Em pouco tempo, a seguradora já consegue realizar a definição do sinistro, seguindo com os próximos passos de conserto ou troca do equipamento ou bem.

A Planetun ainda disponibiliza ao mercado a TeleVistoria, produto que possibilita a realização de análises do seguro ao vivo, mas à distância. A solução permite ouvir ruídos de equipamentos com problemas de funcionamento, observar problemas estruturais em edificações como rachaduras, entre outros detalhes necessários para o processo do seguro. Com a TeleVistoria, a seguradora marca um horário para fazer a vistoria online e ao vivo, realizando todo o processo com agilidade, facilidade e mobilidade.

Para Henrique Mazieiro, CEO da insurtech, os produtos digitais contribuem com agilidade nos processos de um seguro residencial. “Pensamos em processos simples, seguros e sustentáveis. Na situação em que estamos vivendo, ver o bem segurado e o item danificado ao vivo pelo TeleVistoria traz segurança para o cliente, para os colaboradores e para os prestadores das seguradoras. Além de oferecer agilidade e redução de custos nos processos”, ressalta o executivo.

N.F.

Revista Apólice