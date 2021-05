A Tokio Marine Seguradora anunciou mudança na gestão da Regional Varejo SP Capital, sua maior unidade de negócios. Há 23 anos na empresa, Alexsandro Priuli assume como superintendente no lugar de George Dutra, que deixa a companhia para dedicar-se a novos desafios profissionais. Graduado em Administração de Empresas pela Universidade Paulista e com MBA em Gestão Comercial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o executivo atua há 23 anos no mercado de seguros.

Priuli iniciou sua trajetória na seguradora em 2003 como gerente comercial da Sucursal Centro. Desde então, atuou também como gerente comercial da Sucursal Alphaville e gerente executivo das Sucursais Lapa e Jardins.

“A experiência de Priuli na área comercial, aliada à sua visão estratégica e ao contato sempre próximo aos corretores e assessorias ao longo de sua carreira, certamente farão a diferença na sua gestão frente à Regional SP Capital, que é de extrema relevância para a nossa estratégia de negócios. Temos a plena convicção que ele está preparado para este grande desafio e dará continuidade ao trabalho de expansão da Superintendência”, afirma João Luiz de Lima, diretor comercial Nacional Varejo da Tokio Marine.

Atualmente, a Superintendência SP Capital compreende as Sucursais Jardins, Santo Amaro, SP Capital Zona Oeste, Assessorias São Paulo, Tatuapé, ABC (Santo André), Santos, SP Capital Zona Norte e Concessionárias São Paulo. No total, a unidade atende a 11 mil Corretores e 17 Assessorias.

O executivo tem planos de expandir o atendimento aos corretores com o aumento da atuação nas periferias e nas cidades que compõe a Grande São Paulo. “A equipe da Regional SP Capital está muito bem orientada no sentido de continuar prestando serviços aos nossos corretores e assessorias, trabalhando para que as vendas sejam cada vez mais consultivas. Acredito que continuaremos fazendo bons negócios apoiando nossos parceiros em seu desenvolvimento por meio da capacitação de produtos e serviços, com um calendário bastante diversificado de treinamentos. Estou muito feliz com o novo desafio e sei da responsabilidade de estar à frente da maior Regional de Varejo da Tokio Marine”, afirma o novo superintendente.

Revista Apólice