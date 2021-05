É dada a largada para mais uma edição da campanha de relacionamento da AIG Rally dos Corretores, desta vez ainda mais turbinada, com o tema Rally Jornada Jeri 3.0. Na edição deste ano, 25 corretores se juntarão ao grupo dos vencedores do Rally em 2020 para uma aventura em Jericoacoara (CE), assim que as condições de segurança permitirem a viagem em grupo.

“Já em 2020 nos adaptamos à realidade do distanciamento social para as premiações e eventos de relacionamento, que passaram a ser 100% virtuais. Mas decidimos manter a viagem como grande prêmio, tamanho o interesse de nossos corretores em participar. Desta forma, esperamos realizar o rally de regularidades em Jeri no ano que vem, com um grupo maior, incluindo os vencedores de 2020 e 2021″, conta Rodrigo Valadares, diretor comercial da companhia.

No Rally deste ano, a AIG foca em seu portfólio diversificado, com cotação online e offline no Portal do Corretor, estimulando vendas e a participação ativa dos corretores nacionais nos treinamentos e atividades propostas ao longo da campanha. “Teremos duas formas de premiação. A viagem, grande prêmio, e também manteremos os aceleradores, premiações ´turbinadas´ a partir do desempenho dos nossos parceiros a cada uma das etapas da competição”, afirma Valadares.

Para concorrer à viagem, será considerado o crescimento em produção, apólices novas e renovação, dos oito produtos participantes: Acidentes Pessoais, Ambiental Transportes, Cyber, D&O, Property, RC Geral, RC Profissional e RD Equipamentos. Já os aceleradores serão divididos em três etapas, com metas e desafios específicos para mais chances de ganhar. Serão centenas de vales-prêmios nos aceleradores, com uma variedade de experiências que os corretores participantes podem escolher, considerando nossa realidade de estar mais em casa. “Pensamos em prêmios variados que possam agradar os mais variados perfis de pessoas, de kit fitness e esportes a kit youtuber, com suporte e iluminação para apoiar as reuniões online e videochamadas, a produtos de bem-estar e assinaturas de streaming”, diz o executivo.

Outro pilar importante da campanha é o conhecimento. O Rally Jornada Jeri 3.0 segue fortalecendo a promoção de informações sobre risco e possibilidades de expansão de negócio, por meio de treinamentos, materiais personalizados e avaliações com certificados. Em breve uma biblioteca de conteúdos será disponibilizada na campanha com mais opções de personalização.

O regulamento completo está disponível no link para consulta detalhada. Corretores interessados em participar, basta acessar o site e cadastrar-se.

Inclusão

Com o objetivo de fomentar discussões mais amplas e diversas e fortalecer o relacionamento entre diferentes parceiros de negócios, a AIG abrirá cinco vagas exclusivas a mulheres para participar da viagem final. “Em todas as nossas edições, até por questão de ainda serem maioria no comando das empresas de corretagem, nossas viagens são compostas quase que 100% por homens. Mas já temos importantes parceiras no segmento, espalhadas por diferentes regiões do país. Por isso, nesta edição, faremos um recorte, com regras pré-definidas, para que essas líderes estejam conosco, independentemente de sua colocação no ranking da campanha”, explica Valadares.

Resultados 2020 e vencedores

Em um ano de muita mudança e premiações adaptadas à realidade do distanciamento social, a edição de 2020 Rally Jeri fez história! Foram 1.800 corretores participantes, 80% a mais que na edição de 2019! Como uma forma de impulsionar os conteúdos compartilhados com os corretores para gerar mais engajamento, a edição de 2020 trouxe a estratégia de games para a campanha, com interações, questionários e jogos online relacionados aos produtos destaque de cada um dos aceleradores, além de oferecer materiais que as corretoras poderiam baixar e personalizar com o seu logo. “Procuramos ativar os corretores em diferentes frentes. Desde construir a agenda de treinamento no AIG LAB com os produtos relacionados para contribuir com sua estratégia de vendas, a oferecer materiais e prêmios”, completa o executivo.

Conheça os 20 vencedores da edição Rally Jornada Jeri 2020:

