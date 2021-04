A Wiz, gestora de canais de distribuição de produtos financeiros e seguros, assinou contrato com a Associação Brasileira dos Concessionários de Automóveis Fiat (Abracaf) para a venda aos clientes de seguros auto, prestamista, garantia estendida e mecânica, vida, residencial e assistência especializada.

O acordo prevê também que a empresa leve aos associados da Abracaf sugestões para proteção de patrimônio, saúde, odontologia e garantia. O vínculo foi estruturado pela unidade Wiz Conseg e a parceria se dará via Abraseg, o braço de seguros da Associação.

“Estamos nos unindo à rede de concessionários de uma das montadoras com maior credibilidade no mundo, cujos veículos têm enorme aderência entre os brasileiros. Ficamos muitos satisfeitos com o reconhecimento de know-how e a confiança estabelecida para a estruturação das vendas bem-sucedidas dos produtos de seguridade. Vamos propiciar um incremento significativo de receita ao parceiro e tranquilidade aos seus públicos de interesse”, afirma Alexandre Kalache, diretor executivo da Wiz Conseg.

A empresa dispõe de trade marketing com sólidas estratégias de negócios e penetração no setor de seguros, instrumentos de capacitação e engajamento com resultados comprovados para a força de vendas, processo automatizado e digital de ofertas de produtos, integração destes com sistema de financiamento de veículos e suporte de pós-venda remoto e qualificado.

O contrato com a Abracaf torna a Wiz Conseg responsável por disponibilizar portfólio de produtos, compartilhar expertise e liderar ações promocionais de divulgação e distribuição aos concessionários, bem como negociar diretamente com as seguradoras vínculos existentes ou a serem firmados.

A companhia também está incumbida de aporte tecnológico, da utilização de ferramentas de Business Intelligence, do monitoramento da performance dos produtos e dos resultados de vendas, bem como prestar contas de forma periódica à Abraseg, que deve manter atualizada a base de dados com informações dos clientes.

A Abracaf assessora a rede de concessionários Fiat em questões administrativas, de comercialização de produtos e serviços, gerenciamento e ações estratégicas de caráter econômico-financeiro e aspectos jurídicos e fiscais. Os concessionários da Associação têm 526 pontos de vendas, sendo 219 matrizes e 307 filiais. A maioria está nas regiões Sudeste e Sul do País.

“Nós estamos muito satisfeitos com a parceria com a Wiz. Reunimos uma das maiores empresas do ramo de seguros do País com a melhor e mais aguerrida rede de concessionários do Brasil. A nossa parceria chega num momento em que a Rede Fiat retoma a liderança de mercado no varejo, o que também é uma oportunidade espetacular para a empresa ampliar sua participação no mercado. Nós, da Abracaf, sabemos que estabelecer parcerias com empresas vencedoras é o caminho para reunir sinergias e construir novas histórias de sucesso. Temos convicção de que a companhia estará ao nosso lado oferecendo uma gama de produtos e serviços de primeiríssima linha, disponibilizando a melhor tecnologia do mercado e nos assistindo com uma equipe técnica de altíssimo nível. Isso nos garante que teremos um parceiro alinhado com nossas metas de dar rentabilidade e perenidade à Rede, e de consolidar, conosco, a liderança de mercado”, analisa o presidente da Abracaf, José Carlos Dourado.

N.F.

Revista Apólice