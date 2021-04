A Via Direta Corretora de Seguros, especialista na comercialização de seguros pela internet, anunciou Michelle Vilarinho como a nova cChief Growth Officer (CGO). A profissional possui 20 anos de experiência à frente de lideranças comerciais pelas áreas de Telecom, Farmacêutica, Saúde e Tecnologia. A empresa também anunciou nova estrutura que tem como foco liderar iniciativas que transformem os negócios, aloquem recursos de maneira mais eficiente e patrocinem inovações, construindo capacidades e habilidades para o futuro.

A executiva é formada em Administração de Empresas com MBA pela Fundação Getúlio Vargas e possui especialização em Finanças pelo Insper. Michelle chega com o desafio de impulsionar o novo ciclo de crescimento da corretora e aportará sua experiência no planejamento de gestão, com objetivo de auxiliar na evolução constante dos processos, pessoas e parcerias. Além disso, a executiva é membro da AMMS (Associação das Mulheres do Mercado de Seguros) e do Comitê Mundo Digital, do Grupo Mulheres do Brasil.

“Meu objetivo é apoiar o Jefferson no impulsionamento da corretora para a continuidade do crescimento orgânico do nosso core, trazendo conhecimento e a inovação como pilares para a transformação que buscamos. Nossa missão é sermos referência não só no B2C mas também no B2B, por isso o lançamento da unidade de negócios Saúde e Vida, em janeiro”, afirma Michelle.

Na sua última atuação em uma healthtech, foi responsável pelo desenho e estruturação de umas das verticais da empresa, fazendo crescer seu faturamento em três dígitos através da abertura de novos canais de vendas, desenvolvimento de novos produtos e redesenho do modelo comercial. Sempre promovida pelos resultados e perfil desafiador embora resiliente, também gerenciou time com mais de 70 pessoas.

