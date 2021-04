A partir do dia 6 de abril, a SulAmérica disponibiliza um novo modelo de coparticipação para as novas contratações de planos de saúde PME. Clientes que contratarem planos de saúde voltados para Pequenas e Médias Empresas (entre 02 até 29 vidas) vão contar com um limitador de cobrança mensal para procedimentos ambulatoriais, além de um valor fixo de coparticipação por internação e descontos maiores no valor da mensalidade em relação aos planos sem coparticipação.

A proposta é trazer mais previsibilidade na fatura do cliente PME. Caso a utilização para consultas eletivas, exames, terapias e atendimento no Pronto Socorro extrapolar o limitador mensal, que varia de acordo com o plano contratado, o valor excedente não será cobrado. Já no caso de internação, a coparticipação passa a ser por evento, independentemente da quantidade de dias que o segurado fique internado.

Outra novidade é a oferta de planos com coparticipação a preços mais competitivos. Para o Direto, Exato e Clássico, por exemplo, o plano na modalidade coparticipação possui até 25% de desconto em comparação aos produtos correspondentes sem coparticipação.

As novidades são válidas para todos os produtos PME, incluindo a família SulAmérica Direto, que já tem opções em São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Curitiba, Recife, João Pessoa e Joinville. Todos os planos contam com o serviço de telemedicina Saúde na Tela e Orientação Médica Telefônica 24 horas por dia, 7 dias por semana, além do acesso ao aplicativo SulAmérica Saúde.

N.F.

