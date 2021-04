Os clientes do Você Empresa, uma das opções de seguro de vida empresarial da SulAmérica, passam a contar com mais um diferencial: acesso ao Psicólogo na Tela, serviço de consulta virtual, por videoconferência, com psicólogos. A novidade é pioneira no segmento e visa apoiar os segurados no cuidado com a saúde emocional, iniciativa ainda mais relevante neste momento de agravamento da pandemia de Covid-19.

“Para a seguradora, o equilíbrio entre os três pilares da Saúde Integral, saúde física, emocional e financeira, é fundamental para viver bem. Ao oferecer o Psicólogo na Tela também para clientes de Vida, a companhia mostra o quanto está comprometida em apoiar e melhorar a vida de cada vez mais pessoas, e em um momento tão difícil como o que estamos vivendo”, diz Victor Bernardes, diretor de Vida e Previdência da SulAmérica. Em 2020, o serviço, que já estava disponível para beneficiários de Saúde, realizou mais de 88 mil atendimentos. Ansiedade, depressão e estresse foram os principais motivos para agendamento.

Com a inclusão desse serviço, o produto Você Empresa se torna ainda mais completo, garantindo proteção e tranquilidade aos clientes por meio de coberturas como doenças graves, despesas médicas hospitalares e odontológicas, auxílio cesta básica, entre outras. “Notamos que há um interesse cada vez maior pelos seguros de vida e uma conscientização entre os brasileiros a respeito da importância de proteger de imprevistos a própria família e seus bens. Um produto tão completo como o Você Empresa é um diferencial no mercado segurador, que estava carente de uma opção ‘turbinada’ como a que temos agora em carteira”, completa.

Para acessar o Psicólogo na Tela, o segurado deve fazer contato com a Central de Atendimento da SulAmérica para agendar a consulta por meio do telefone 0800 726 4935, disponível 24h por dia, 7 dias por semana. O cliente, então, receberá um link por e-mail e SMS para a consulta com o profissional.

O seguro Você Empresa está disponível para companhias com mais de quatro funcionários.

N.F.

Revista Apólice