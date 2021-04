A Sompo Seguros S.A acabou e contratar Felipe Ribeiro como superintendente de produto Automóvel e Marcel Takara como gerente de produto Auto Frota. Com ampla experiência no mercado seguros, os executivos passam a integrar a equipe da seguradora com o desafio de incrementar as estratégias de desenvolvimento e gestão dos produtos Sompo Auto e Sompo Auto Frota.

Felipe Ribeiro, superintendente de Produto Automóvel da Sompo Seguros, é graduado em Administração pela PUC-SP, pós-graduado em Planejamento Estratégico pela ESPM e com MBA em Gestão Estratégica Empresarial pela FGV-SP. Conta com mais de 14 anos de atuação no mercado de seguros, com experiência em seguradoras nacionais e estrangeiras, nas quais ocupou posições como superintendente de produtos Auto Frota e Massificado, gerente de produtos Seguros Bancários: Prestamista, Habitacional e Cartões; bem como gerente de Planejamento Estratégico.

Marcel Takara, gerente de Produto Auto Frota da Sompo Seguros, conta com mais de 25 anos de experiência no mercado segurador. Atuou em companhias multinacionais na gestão e governança das áreas de Produto, Precificação, Subscrição e Serviços Terceirizados do ramo de Automóvel. Após 15 anos de atuação no mercado, retorna ao grupo segurador em que iniciou sua carreira profissional. É formado em Administração de Empresas (UNIP) com MBA Executivos em Seguros (IBMEC).

N.F.

Revista Apólice