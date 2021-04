Mesmo diante da pandemia do novo coronavírus e das incertezas econômicas que assolaram o Brasil em 2020, o setor de seguros, mais uma vez, se mostrou resiliente em um momento de adversidade. Enquanto a maior parte das indústrias apresentou queda nos resultados, o mercado de seguros registrou crescimento de 1,3% no último ano, na comparação com 2019.

“Em vista de tudo que realizamos em 2020, faremos um trabalho ainda melhor em 2021, mas o desafio é grande”, afirmou o presidente da CNseg, Marcio Coriolano, em live promovida recentemente pela instituição. “Existem várias oportunidades, mas elas dependerão da capacidade de nos mobilizarmos em conjunto e exigir que o Governo e o Congresso façam o seu papel de estabilização e nos deem os instrumentos necessários”.

Segundo o executivo, um dos fatores necessários para uma expansão ainda maior do setor é que ele seja difundido a novos públicos. “Alcançamos apenas 30% dos cidadãos brasileiros, pois 70% da população ganham menos de dois salários mínimos. É tanto um dever moral quanto de negócios do nosso mercado propor um marco regulatório para que possamos expandir o setor por meio do microsseguro, ou seguros inclusivos”, afirmou.

Corretor é peça-chave

Nessa missão de levar o seguro para toda a sociedade os corretores são protagonistas, pois fazem um trabalho consultivo dos produtos, oferecendo suporte e informações aos clientes de acordo com as necessidades específicas de cada segurado.

Revista Apólice