A Seguros Unimed conta com uma diretriz estratégica de inovação digital. Desde 2018, a companhia investiu R$ 94 milhões para modernizar o seu parque tecnológico. Com a pandemia, esse movimento foi acelerado para assegurar a continuidade dos atendimentos em todo o Brasil. Somente em 2020, foram R$ 38,6 milhões destinados aos projetos estruturantes em ambiente online.

Nesse contexto, a seguradora lançou a Teleorientação Médica 24h. O serviço dá acesso a orientações confiáveis, em casos de dúvidas ou sintomas de Covid-19, e permite o agendamento de consultas em vídeo com médicos da rede credenciada em 41 especialidades. Além disso, o cliente tem acesso a uma plataforma de saúde mental e a teleorientação odontológica, voltada aos beneficiários da Unimed Odonto (empresa de odontologia do grupo).

A Teleorientação Médica 24h está disponível no aplicativo Seguros Unimed, uma plataforma aberta de bem-estar e serviços conectada a uma corretora de seguros digital, lançada em agosto do último ano e com mais de 500 mil downloads. Em um ano, foram mais de 140 mil atendimentos e mais de 54 mil consultas médicas em vídeo na plataforma. O índice de resolutividade é de 98,7%, assegurando a eficiência do serviço e evitando a exposição das pessoas ao vírus em ambientes hospitalares em tempos de crise.

“A tecnologia está efetivamente a serviço da assistência à saúde na empresa. Essa estratégia possibilita um modelo ativo de cuidado junto aos nossos clientes, em todo o país”, afirma o superintendente de Provimentos da seguradora, Luís Fernando Rolim Sampaio. “Todo o aporte em recursos digitais garantiu uma resposta rápida à crise, agregando agilidade e eficiência no cuidado com as pessoas”.

A companhia também redobrou a atenção com os segurados idosos e portadores de doenças crônicas, com atendimento multidisciplinar em casa, sempre que necessário. Além disso, intensificou em 84% o monitoramento e a interação com as gestantes, via aplicativo, e ampliou o número de atendimentos no Programa de Atenção Primária à Saúde em 22% em 2020.

Saúde dos negócios

Os investimentos da Seguros Unimed também focaram a automatização das vendas, com a aquisição do sistema Salesforce, e a digitalização de processos, o que gerou a eliminação de 5,3 milhões de páginas impressas. A empresa também reforçou a sua infraestrutura e a arquitetura de dados.

N.F.

Revista Apólice