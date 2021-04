Com uma campanha dedicada especialmente para o público feminino, a Seguros Sura continua buscando formas de manter ativa a pauta da participação feminina na economia e incentivar as mulheres a terem mais tempo para fazer o que quiserem com o apoio das soluções desenhadas para garantir o seu bem-estar no dia a dia. Por isso, a companhia estendeu a sua campanha promocional, inicialmente lançada no mês de março, até o final do mês de abril, garantindo 10% de desconto na contratação dos seguros Residencial, de Proteção Digital e no Auto Único para mulheres de todo Brasil.

“Nós mulheres estamos conquistando o nosso espaço na economia, e a seguradora tem coberturas e serviços pensados especificamente para as necessidades femininas para acompanhar as nossas consumidoras”, afirma Maria Elvira Fioratti, gerente de marketing e comunicação da empresa.

“Queremos nos conectar cada vez mais com mulheres e convidá-las a experimentar uma jornada tranquila enquanto garantimos a sua conectividade, viabilizamos sua mobilidade segura e apoiamos o seu estilo de vida com assistências e serviços que proporcionam autonomia para que estejam prontas para tudo, sem se preocupar com as eventualidades do cotidiano”, complementa José Henrique Gil Cairo, diretor de Capacidades da Seguros Sura.

Com a ideia de valorizar o tempo das mulheres para que se dediquem ao que é importante para elas, o seguro Auto Único atende às suas necessidades exclusivas de mobilidade através de serviços que contribuem para a segurança e a praticidade do dia a dia, com atendimento humanizado e próximo para garantir que as mulheres realizem suas jornadas de ponta a ponta com o apoio de coberturas exclusivas para as suas necessidades únicas.

Da mesma forma, o Seguro Residencial pode ser customizado de acordo com o estilo de vida de cada mulher, com serviços e assistências da manutenção do jardim aos equipamentos essenciais para o trabalho em home office, apoiando também as mulheres empreendedoras, com mais de 20 coberturas para cuidar de tudo o que é importante para elas.

Pensando também nas mulheres conectadas, o Seguro de Proteção Digital entra na campanha para tornar a iniciativa de apoio às mulheres completa também no ambiente online, protegendo seus dados digitais com soluções personalizadas de acordo com a necessidade e os hábitos de cada mulher ou grupo familiar, incluindo auxílio com orientações e medidas práticas para aquelas que têm filhos acompanharem e gerenciarem a jornada digital das crianças.

De acordo com Maria Elvira, a campanha ganhou força por valorizar cada mulher, reforçando um dos pilares importantes na Sura “onde acreditamos que juntos podemos construir um mundo mais colaborativo e diverso, por isso valorizamos as ações que impactam positivamente a sociedade e essa é especial para que todas as mulheres se sintam ainda mais empoderadas durante suas jornadas”.

N.F.

Revista Apólice