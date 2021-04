Um seguro que visa trazer tranquilidade financeira a quem esteja envolvido com estudos de pesquisa. Esse é o objetivo do Clinical Trials, produto que indeniza o segurado por eventuais danos corporais causados às pessoas que são sujeitas a pesquisa pela administração de medicamentos e/ou substâncias clínicas, o que inclui ainda cosméticos e equipamentos médicos.

O Clinical Trials cobre os gastos realizados pelo segurado no que diz respeito às custas judiciais do foro civil, honorários de advogados, além dos eventuais custos necessários com perícias médicas e despesas de salvamento e de contenção do sinistro.

“Por se tratar de um segmento muito restrito, pouca gente conhece a importância desse seguro para o desenvolvimento de pesquisas, não apenas para novos medicamentos, mas também para cosméticos e equipamentos médicos”, afirma Larissa Gonçalves, gerente de Responsabilidade Civil Geral da Argo Seguros.

Com apenas quatro seguradoras atuantes nesse segmento, a demanda pela proteção ainda engatinha no Brasil. Porém, a Argo Seguros aposta que com um produto completo que atenda às necessidades desse segmento a opção pela contratação do seguro deve aumentar.

“Para nós, seguradores, é muito animador ver a evolução do mercado de pesquisa clínica nos últimos dez anos. Com a pandemia, inclusive, pudemos notar o Brasil participando de muitas pesquisas internacionais, o que nos motiva a contribuir de alguma forma com essa evolução”, concluiu Larissa.

N.F.

Revista Apólice