A Sabemi lançou campanhas para estreitar o relacionamento com seus parceiros de negócios e estimular seus times comerciais em 2021. Desenvolvidas pela área de marketing, pelo RH da empresa e pela agência promocional ‘Respira Eventos’, as ações têm como objetivo impulsionar as vendas neste ano, além de retribuir os esforços nos canais de venda, valorizando o desempenho de colaboradores e parceiros e reforçando a presença de marca da seguradora.

São três campanhas de incentivo: duas delas voltadas para o time comercial e uma para os parceiros. #EuFaçoAcontecer é a campanha exclusiva para representantes e corretores de seguros. A ação contará com premiação mensal e semestral, por meio da plataforma de prêmios do ‘Viva Experiências’, e produtos como televisões e celulares, entre outros. A grande final levará os destaques para assistir à Final da Libertadores 2021. A campanha busca tangibilizar o conceito #EuFaçoAcontecer, de modo a despertar o melhor de cada participante e reconhecer a superação, neste momento de tanta instabilidade no mercado.

Inspirada no mote, “a sua atitude resulta em vendas”, a campanha #Atitude será dividida em dois públicos. Uma será focada para os times comerciais de representantes e seguros, e outra para as lojas da Sabemi. Ambas contarão com premiação mensal e anual através da plataforma de prêmios do ‘Viva Experiências’, além de oferecerem a oportunidade num prêmio destaque de ganhar um Renault Kwid e uma Mercedes.

“Precisamos criar ações que garantam a motivação e, consequentemente, o empenho constante de nossos colaboradores. Em meio às demais práticas de reconhecimento de uma organização, a premiação é uma forma de gerar um sentimento de cumprimento de metas e de superação. Isso é fundamental para impulsionar as equipes e trazer um espírito de colaboração à empresa”, afirma a gerente de Recursos Humanos da empresa, Paula Bizzi.

“Sabemos que esse é um ano de desafios e nossa ideia é contribuir para que o Canal de Representantes supere de forma positiva essa fase”, destaca a head de Marketing da Sabemi, Marcia Ferla Faccioni.

N.F.

Revista Apólice