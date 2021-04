Na contramão do que vem sendo registrado no mercado segurador, a busca por seguros pessoais cresceu durante a pandemia. Dessa forma, com o objetivo de se preparar para atender às novas demandas de mercado, a Sabemi deu início a uma série de ações para qualificar ainda mais sua atuação no setor.

Entre as iniciativas, está o lançamento de duas modalidades de seguros exclusivas para os mais de 500 colaboradores da companhia espalhados pelo Brasil, que resultou de uma parceria firmada entre as áreas de Recursos Humanos e de Inteligência de Negócios da seguradora.

De acordo com a Gerente de RH da companhia, Paula Bizzi, os produtos foram desenvolvidos para atender às necessidades dos profissionais da Sabemi, que foram estimulados a responder uma pesquisa de intenção de compra sobre as assistências mais aderentes às suas rotinas. “Esse benefício foi criado para dar ainda mais proteção e tranquilidade ao dia a dia do nosso público interno”, afirma Paula.

Os produtos também buscam ser uma espécie de laboratório da marca, em que os próprios profissionais são estimulados a usufruir de todas as assistências contempladas nas modalidades escolhidas e compartilhar feedbacks sobre os serviços oferecidos. Para o diretor comercial da empresa, Leandro Carvalho, os colaboradores passam a ter um papel ainda mais estratégico para o negócio, pois, com o seguro, eles têm a possibilidade de testar na prática o que é ofertado aos segurados da Sabemi, tornando-se uma referência essencial para a aferição da qualidade dos produtos da seguradora.

“Este lançamento faz parte da nossa estratégia permanente de aperfeiçoar a experiência do segurado. Tenho certeza de que os nossos colaboradores, com participação ativa, vão contribuir ainda mais para conduzirmos a régua de relacionamento com nossos segurados a um patamar mais elevado”, afirma Carvalho.

As duas modalidades preveem a Cobertura por Morte Qualquer Causa e contemplam uma cesta de assistências especiais para os segurados: A opção “Você Mais” conta com assistências residencial, auto básica (para automóveis), de eletrodomésticos (linhas branca e marrom), alimentação e desconto para compra de medicamentos em farmácias. Já a modalidade “Somos Mais”, oferece, além das assistências previstas no produto anterior, a Assistência Educação.

Esses também são os primeiros produtos cuja contratação se dá de forma totalmente digital, por meio de um software de formalização online. Com isso, o segurado passa a ter mais agilidade e autonomia na utilização do serviço e das assistências.

Revista Apólice