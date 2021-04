A Abramge (Associação Brasileira de Planos de Saúde) anunciou hoje (05/04) Renato Casarotti para o cargo de presidente da instituição no triênio 2021-2024. O executivo sucede Reinaldo Scheibe, que esteve à frente da associação por cinco anos. A Abramge representa atualmente 136 operadoras associadas, responsáveis pelo atendimento de 22,7 milhões de beneficiários. As associadas da Abramge possuem 175 hospitais próprios, além de milhares de clínicas e laboratórios.

Com reconhecida experiência na área, Casarotti chega em um momento desafiador para a saúde suplementar, em um cenário de pandemia, com hospitais operando em sua capacidade máxima, enfrentando a carência de insumos estratégicos e a dificuldade de abertura de novos leitos, que não consegue acompanhar a velocidade do contágio do coronavírus. O novo presidente vai liderar ainda pautas importantes para o setor, como a sustentabilidade das operadoras e a modernização de normas e leis para oferta de produtos diferenciados, com preços menores, a fim de democratizar o acesso à saúde suplementar. Também estão na pauta da nova gestão a regulamentação definitiva da telessaúde no Brasil e a promoção de modelos assistenciais focados na atenção primária e na atenção do cuidado.

“A nova diretoria da Abramge vem para dar continuidade e trabalhar na evolução da agenda proposta pelo ex-presidente Reinaldo Scheibe. Nosso objetivo é, mais do que nunca, democratizar o acesso à saúde e aperfeiçoar o serviço prestado pelos nossos associados, com eficiência e transparência”, observa Renato Casarotti. “Também seguiremos trabalhando diuturnamente para sempre melhorar o atendimento aos beneficiários de planos de saúde, nesse momento tão crítico da pandemia do novo coronavírus”, conclui Casarotti.

Formado em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), pós-graduado em Direito das Relações de Consumo pela PUC e também em Direito do Estado e da Regulação pela Fundação Getulio Vargas (FGV), Renato Casarotti tem uma trajetória profissional marcada pela atuação em diferentes segmentos. Desde 2018, Casarotti é vice-presidente de Relações Institucionais do UnitedHealth Group Brasil.

Nova diretoria:

Cargo Nome Associado Localidade Presidente Renato Freire Casarotti Amil Assistência Médica Internacional S/A São Paulo – SP Secretário- Geral Carlito Marques de Abreu Hapvida Assistência Médica Ltda. Fortaleza – CE 1º Secretário Francisco Antonio Santa Helena Centro Clínico Gaúcho Ltda. Porto Alegre – RS 1º Tesoureiro Luiz Celso Dias Lopes Clinipam – Clín. Paranaense Assist. Méd. Ltda. Curitiba – PR 2º Tesoureiro Antonio Cesar Justo 2Care Operadora de Saúde Campinas – SP Diretor de Promoção Jorge Antonio Duarte Oliveira Promédica Proteção Médica à Empresas Ltda. Salvador – BA Diretor Adjunto Marcelo Sanches Dietrich Doctor Clin Operadora de Planos de Saúde Ltda. Porto Alegre – RS Diretor Adjunto Carlos Augusto Ferreira Santa Rita Saúde S/A Maringá – PR

