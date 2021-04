A Qualicorp e a Samp, operadora de medicina de grupo do Espírito Santo, firmaram parceria para a comercialização de planos de saúde coletivos em todo o estado. Os produtos já estão disponíveis para contratação.

A parceria reforça a estratégia da administradora de expansão regional por meio de acordos com operadoras locais, com base nas características e demandas da população de cada localidade.

“A Samp será uma grande parceira para ampliarmos o acesso da população capixaba à saúde privada. Para nós, é uma grande satisfação firmar acordo com a maior operadora de medicina do Espírito Santo”, afirma Elton Carluci, vice-presidente Comercial, de Inovação e Novos Negócios da Qualicorp.

A empresa passa a comercializar quatro diferentes produtos da operadora: Vital, Essencial, Ideal e Superior, com as opções de acomodação de enfermaria e apartamento. A principal novidade é o plano Vital, produto que oferecerá o melhor custo benefício aos clientes, com valores a partir de R$ 133* (com coparticipação, para a primeira faixa etária) e cobertura nas cidades de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica.

A nova parceria traz vantagens e benefícios exclusivos aos clientes que contratarem planos da empresa pela Qualicorp, como isenção de carência em caso de exames e consultas simples na rede própria, isenção da taxa de coparticipação para exames e terapias realizados durante o período promocional e ampliação da elegibilidade de dependentes, podendo incluir filhos, irmãos e tios, por exemplo.

“Sabemos da importância e do valor de poder contar com assistência de saúde suplementar, principalmente neste momento de pandemia. Por isso, a parceria com a administradora reforça como a Samp tem atuado para ampliar a oferta de planos, permitindo que mais famílias tenham acesso à assistência médica. Isenção de carência e de taxa de coparticipação são alguns diferenciais garantidos com essa parceria. O cliente conta com uma estrutura de atendimento que foi ampliada em 2020, que tem novas unidades e projetos de tecnologia como o PS Virtual e a Telemedicina”, afirma o diretor comercial e de marketing da operadora, Fernando de Souza Aguiar.

Os planos de saúde coletivos por adesão estarão disponíveis para profissionais liberais, profissionais ligados a associações e conselhos regionais e também para estudantes. Além disso, a Qualicorp preparou uma campanha especial para os corretores que atuarem na comercialização destes produtos, com bonificações diferenciadas. O pagamento ao profissional de vendas passa a ser feito, a partir de agora, em três datas diferentes ao longo do mês (dias 10, 20 e 30), por meio do Social Bank.

N.F.

Revista Apólice