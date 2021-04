Impulsionada pelos números que fizeram de 2020 o melhor ano de sua história, a Pottencial Seguradora dá mais um importante passo rumo à digitalização e passa a oferecer a possibilidade de contratação 100% online do Seguro Garantia. Com mais essa funcionalidade, a empresa reafirma seu perfil tecnológico inovador com foco na simplificação e na agilidade do atendimento.

De acordo com o head de Seguro Garantia, Henrique Géo Machado, o principal objetivo do novo serviço é otimizar a experiência dos usuários, seja de forma direta ou por meio do corretor, tornando-a ainda mais simples e ágil. Para ele, a liderança nacional na categoria garante à companhia a tranquilidade em oferecer a emissão instantânea. “Estamos entregando ao nosso cliente a liberdade de fazer a contratação do seguro a qualquer momento, com segurança e sem burocracias”, afirma.

Nessa primeira etapa, a possibilidade de emissão 100% online da apólice vale para os seguros Garantia Licitante, Garantia Performance, também conhecido como Garantia do Tradicional ou a Garantia de Construção, Fornecimento ou Prestação de Serviço, e Garantia Judicial Depósito Recursal. Vale destacar que o produto é adotado em larga escala em todo o território nacional nos setores público e no privado.

A oferta da jornada 100% online é ancorada pelos recursos que a inteligência artificial oferece, com total segurança para o cliente e em respeito às normas brasileiras que regem a proteção de dados (LGPD). A nova funcionalidade, que pode ser experimentada no site da seguradora, tem duplo alcance porque permite ao tomador a liberdade de fazer a contratação direta com validação automática e, também, proporciona, ao corretor, agilidade para fazer novos negócios. “É uma contratação muito rápida que se dá através de uma análise apenas do CNPJ do cliente”, explica Machado. Ainda segundo o head, a companhia, que se consolidou como a maior insurtech do país, caminha para oferecer a possibilidade de contratação online também de outros produtos.

A Pottencial iniciou 2021 mantendo sua liderança, pelo quarto ano consecutivo, no Seguro Garantia, com 18,1% de Market Share. No ano passado, a companhia contabilizou um volume total de prêmios de R$ 712 milhões, o que representa um aumento de 51,5% na comparação com 2017, quando registrou R$ 470 milhões. O lucro líquido da empresa cresceu 30,6% em 2020 em comparação ao ano anterior, saltando de R$ 84 milhões para R$ 110 milhões.

Entenda os três tipos de Seguros Garantia que terão a emissão 100% online da apólice:

Garantia Licitante

Permite que, em licitações públicas ou privadas, o tomador cumpra com uma obrigação contratual, vinculando sua obrigação na manutenção da proposta a partir da assinatura do contrato nas condições apresentadas dentro do prazo estabelecido no edital. Dessa forma, são garantidas ao segurado consistência, lisura e seriedade das propostas apresentadas pelos licitantes. Ideal para empresas do ramo da construção, fornecimento ou prestadores de serviço.

Garantia Performance

Garante o cumprimento de todas as obrigações assumidas no contrato para construção, fornecimento ou prestação de serviços, protegendo o segurado contra o risco de inadimplência do tomador. Ideal para empresas do ramo da construção, fornecimento ou prestadores de serviço.

Garantia Recursal

Previsto na legislação brasileira desde 2017 após a Reforma Trabalhista, permite a utilização do Seguro Garantia nos processos em fase de conhecimento, isto é, para fins de Depósitos Recursais, quando da interposição dos recursos na Justiça do Trabalho, ao invés de se realizar o pagamento da guia recursal para que a parte possa recorrer.

N.F.

Revista Apólice