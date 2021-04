Os Corretores que comercializam os produtos dos segmentos Saúde e Odontológico da Porto Seguro têm até o dia 30 de abril para aproveitar as campanhas de incentivo da companhia destinada aos profissionais de seguros. As campanhas de vendas “500 por vida”, voltada ao PME Saúde, e “20 Ver Sorrindo”, do Odontológico, permitem a conquista de premiações extras a partir de novos contratos.

André Lopes, gerente comercial de Saúde, Odontológico e Ocupacional da seguradora, destaca que “a prorrogação das campanhas, que inicialmente iriam até o fim de março, tem o objetivo de ampliar as possibilidades de ganho extra nos negócios para os corretores, bem como estreitar o relacionamento com esses profissionais parceiros e valorizar o trabalho deles”.

500 Por Vida

Permite que os parceiros consigam ganhos extras, além do tradicional comissionamento por negócio. No ‘500 Por Vida’, o foco está nos seguros para PMEs (3 a 99 vidas) e os corretores garantem os ganhos a partir das emissões por vidas. A campanha abrange as regiões de São Paulo Capital, Guarulhos, Osasco, Alphaville, ABC, Vale do Paraíba, Litoral Paulista, Interior Paulista e Rio de Janeiro.

20 Ver Sorrindo

A campanha do Odontológico garante premiação por vida, com bônus em caso de cross turbinado, um incremento que permite maior ganho aos corretores se a venda for conjugada com o Porto Seguro Saúde e/ou Porto Seguro Vida ou se o cliente já possuir um desses produtos. A ação é válida para empresas a partir de três vidas e tem abrangência nacional nas localidades com rede referenciada. A campanha vale para todo o país.

N.F.

Revista Apólice