A Porto Seguro continua investindo em ações que contribuam para a capacitação dos corretores. Após o sucesso das trilhas Desafio na Prática (Boas Práticas no Home Office), #PorOndeEuComeço, Mídias Sociais e Dá o Play Aí, que atingiram mais de 19 mil participações, a companhia lança no dia 6 de abril um novo projeto: o “Se Joga” para atualizar o seu repertório estratégico dos parceiros.

Promovido pela PortoEduc, área de educação corporativa para corretores, o novo projeto tem o objetivo de aumentar o repertório estratégico de vendas dos profissionais. “Por meio desta jornada, os corretores de seguros serão capazes de aprimorar o seu conhecimento sobre os produtos e serviços da companhia, além de conhecer boas práticas de venda de valor com diferenciais estratégicos e posicionamento de mercado, fortalecendo a parceria para obterem melhores resultados de vendas em sua corretora”, diz Samuel Nery, Gerente de Marketing Canais da seguradora.

Durante o mês de abril serão realizados nove encontros com transmissões on-line em formato de Talk shows, Cases, Rodada de Negócios, Storytelling, Interação, Quiz e Palestras. “Teremos os especialistas de produtos que irão contar as novidades e os melhores argumentos de vendas, além de convidados especiais. Também teremos uma gamificação durante a jornada e os Corretores que participarem terão a possibilidade de ganhar prêmios”, afirma o executivo.

A abertura do projeto contará com a palestrante convidada Carol Manciola, autora do bestseller “#BoraBaterMeta”. Já o encerramento do projeto será com o fundador da Porto Seguro, Jayme Garfinkel, que irá fazer uma apresentação sobre “Inspiração de vida para o sucesso”.

As transmissões serão gravadas para, posteriormente, ser criada uma trilha de aprendizagem na Porto Educ, em formato de Websérie, para que o corretor assista novamente a qualquer momento.

Veja a programação do “Se Joga”:

Data: 06/04

Horário: 18hrs

Nome da palestra: O Desafio da Venda Presencial no Mundo Digital

Palestrante: Carol Manciola, CEO e Fundadora da Posiciona Educação e Desenvolvimento. Autora do Best Seller “#BoraBaterMeta: O desafio da venda presencial no mundo digital”. Consultora e palestrante especialistas nas áreas de vendas e atendimento com mais de 70 mil pessoas treinadas e 18 anos de experiência.

Link: https://portoseguro-br.zoom.us/webinar/register/WN_vqvMsNOLQAO5kzKuMUW5NQ

Data: 08/04

Horário: 18hrs

Nome da palestra: Seguros Auto sob medida pra você!

Convidados: Camila Pires, supervisora de Desenvolvimento da Produção; Leandro Mendes e Rogério Lourenço, instrutores Porto Educ

Link: https://portoseguro-br.zoom.us/webinar/register/WN_tMqd0hmkSI29vL6zgButaA

Data: 13/04

Horário: 18hrs

Nome da palestra: Seguro Residencial: Histórias que protegem

Convidados: Raul Souza e Carolina Sanches, coordenadores comerciais; e Marcio Alencar, instrutor do Sinistro

Link: https://portoseguro-br.zoom.us/webinar/register/WN_SsV4JozTR9qjA5a6I6JziA

Data: 14/04

Horário: 18hrs

Nome da palestra: Soluções Financeiras: Oportunidades para ganhar dinheiro com créditos para seus Clientes.

Convidados: Roger Garcia e Henrique Hsieh, superintendentes de Produto; e Marcelo Pilão, gerente do Produto.

Link: https://portoseguro-br.zoom.us/webinar/register/WN_jYMRgzKmS4-y4yNWEOCigg

Data: 15/04

Horário: 18hrs

Nome da palestra: Riscos Financeiros: A evolução do mercado de locação nos dias atuais

Convidados: Eva Miguel, diretora Executiva da Produção; e Rodrigo Elorza, gerente de Produto

Link: https://portoseguro-br.zoom.us/webinar/register/WN_LSZTN13gTEu2ZyJR_NZylg

Data: 20/04

Horário: 18hrs

Nome da palestra: Plataforma Conquista – O funcionário Digital da sua corretora

Convidadas: Camila Oliveira, Janaina Barbosa e Carol Martins, consultoras da área.

Link: https://portoseguro-br.zoom.us/webinar/register/WN_fF_K3MoNQi2338F9d9NBcg

Data: 22/04

Horário: 18hrs

Nome da palestra: #SeJoga no Digital!

Convidados: Claudia Marcondes e Elton Apolinário, instrutores Porto Educ

Link: https://portoseguro-br.zoom.us/webinar/register/WN_cuJCFYVGQPqJV6z7qgOnpA

Data: 27/04

Horário: 18hrs

Nome da palestra: Quiz: Agora é hora de aplicar e ganhar!

Convidados: Paula Zambotti, coordenadora Porto Educ; e Juliana Medeiros, instrutora Porto Educ.

Serão premiados os 5 corretores que mais pontuarem no quiz e com o maior número de participação nos encontros.

Link: https://portoseguro-br.zoom.us/webinar/register/WN__sRaqbnuTLm1lhN8nhl8lQ

Data: 28/04

Horário: 18hrs

Nome da palestra: Inspiração de vida para o sucesso!

Participação especial: Jayme Garfinkel

Link: https://portoseguro-br.zoom.us/webinar/register/WN_rcDdtejpTEGEoPylVJ_5-Q

Revista Apólice