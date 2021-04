O mercado de seguros encerrou o primeiro trimestre do ano menos confiante. É o que indica pesquisa realizada pela Fenacor no final do mês passado, que mediu o grau de confiança que prevalece no setor. Foram ouvidos 100 executivos, entre donos de grandes corretoras de seguros, seguradores e resseguradores.

De acordo com o levantamento, entre fevereiro e março o ICSS (Índice de Confiança do Setor de Seguros), caiu de 116 para 112,3, menor índice apurado desde novembro de 2020. Contudo, como o índice permaneceu acima de 100, a expectativa atual ainda é de relativa confiança nos rumos do mercado.

A queda mais expressiva ocorreu no ICGC (Índice de Confiança das Grandes Corretoras), que despencou de 116,7 para 102,6 entre os dois períodos comparados. Já o ICES (Índice de Confiança e Expectativas das Seguradoras) teve ligeiro crescimento, de 111,9 para 112.

O avanço mais expressivo foi registrado no ICER (Índice de Confiança e Expectativas das Resseguradoras), que passou de 119,4 para 123,3.

Essas são as três variáveis que formam o ICSS. As tabelas abaixo demonstram os índices de confiança e as projeções sobre o comportamento da economia e do mercado nos próximos seis meses.

TABELA 1 – INDICADORES

Indicador Nov.20 Dez.20 Jan.21 Fev.21 Mar.21 ICES 117,1 120,2 120,7 111,9 112,0 ICER 102,3 114,2 113,8 119,4 123,3 ICGC 115,8 124,5 125,4 116,7 102,6 ICSS 111,5 119,5 119,9 116,0 112,3

TABELA 2 – ECONOMIA

Avaliação (%) Seguradoras Corretoras Resseguradoras Muito Melhor 0 0 20 Melhor 31 32 20 Igual 65 47 40 Pior 4 21 20 Muito Pior 0 0 0 Total 100 100 100

TABELA 3 – RENTABILIDADE

Avaliação (%) Seguradoras Corretoras Resseguradoras Muito Melhor 0 0 0 Melhor 20 16 40 Igual 65 68 60 Pior 15 16 0 Muito Pior 0 0 0 Total 100 100 100

TABELA 4 – FATURAMENTO

Avaliação (%) Seguradoras Corretoras Resseguradoras Muito Melhor 0 0 0 Melhor 46 21 60 Igual 50 63 40 Pior 4 16 0 Muito Pior 0 0 0 Total 100 100 100

