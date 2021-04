Com o objetivo de realizar projetos para promover diversidade, equidade e inclusão, a MetLife está estimulando a capacitação interna dos colaboradores em Libras. As aulas são ministradas por dois voluntários internos, Leandro Martins, que possui um familiar com deficiência auditiva, e André Silva, um estudioso da língua. Ambos não são intérpretes, mas promovem a capacitação por meio do ensino colaborativo, disseminando o conhecimento que possuem e evoluindo de maneira conjunta.

Apoiado pelo Comitê interno MDA (MetLife Diverse Abilities, voltado para Pessoas com Deficiência), o projeto teve início no final de março e terá duração de três meses, com aulas fixas às quartas-feiras, sendo quinzenalmente ao vivo, com duração de 45 minutos. Um projeto piloto foi realizado no ano passado e, por conta do sucesso, foi retomado neste ano. As aulas serão intercaladas com conteúdo em vídeos-pílula com temas diversos, desde datas comemorativas, cotidiano, cores, números, entre outros. Todos os vídeos serão disponibilizados posteriormente na rede interna da MetLife.

“Estamos muito felizes com a iniciativa que, embora seja facultativa para os colaboradores, está gerando um forte engajamento. Além disso, a MetLife é uma empresa que acredita e implementa projetos relacionados à inclusão, e está buscando efetivamente a equidade e o bem-estar”, explica Thais Catucci, Gerente de Comunicação Interna e Responsabilidade Social da MetLife no Brasil. “Este é um passo importante para nos prepararmos e recebermos profissionais com deficiência auditiva da melhor maneira possível”, complementa.

Além do Comitê MDA (MetLife Diverse Abilities, voltado para Pessoas com Deficiência), a MetLife conta com os comitês Mulheres de Atitude, Presença Afro e GLAM (LGBTQIA+). Todos se reúnem periodicamente para identificar situações, propor iniciativas e discutir temas de interesse dos funcionários que promovam melhorias na companhia e na sociedade, possibilitando novos olhares e percepções entre trabalhadores e instituição.

K.L.

Revista Apólice