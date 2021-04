EXCLUSIVO – O mercado pet vem crescendo e conquistando cada vez mais espaço. Segundo uma projeção do Instituto Pet Brasil, com base nos dados do setor até o terceiro trimestre, o país encerrou 2020 com um faturamento de R$ 40,1 bilhões, atingindo um crescimento de 13,5% em relação ao ano anterior. Além disso, o número de adoção de cães e gatos também aumentou durante a pandemia. Só na ONG União Internacional Protetora dos Animais (UIPA), localizada na Zona Norte de São Paulo, foi registrado um aumento de 400% na procura pelos animais durante a quarentena.

Como a preocupação com a proteção está em evidência, e aproveitando o amor dos brasileiros pelos pets, algumas empresas do mercado de seguros passaram a oferecer assistências voltadas para os animais dos seus clientes. Na Ciclic, por exemplo, os beneficiários do Saúde Protegida podem considerar seus bichinhos como dependentes. Vinculado ao serviço de saúde, o Saúde Pet prevê cobertura para consultas veterinárias presenciais, orientação com veterinário por telefone, assistência funeral, além de outras conveniências que vão desde indicação de hotel até transporte emergencial e envio de ração.

De acordo com Raphael Swierczynski, CEO da insurtech, esta iniciativa visa reforçar que há produtos com custo-benefício vantajoso e com uma série de serviços inclusos na cobertura, aproximando mais um público da cultura do seguro. “É preciso ouvir os clientes para entregar soluções verdadeiramente úteis e atrativas aos novos consumidores. O Saúde Pet é resultado de pesquisas com os beneficiários, que identificavam essa necessidade mas não encontravam nos serviços existentes algo que atendesse às expectativas deles. Acreditamos em produtos personalizados, por isso vamos, em breve, englobar outros segmentos do mundo pet para facilitar ainda mais o acesso a cuidados com os animais”.

A Sompo Seguros também passou a oferecer Assistência Pet no produto Sompo Vida PME, que disponibiliza uma ampla rede de atendimento para cães e gatos tutelados pelo segurado para procedimentos de emergência ou decorrente de doença. Para Diana Aparecida de Araújo, superintendente Técnica de Vida da Sompo Seguros, uma das vantagens que as seguradoras têm ao ofertar esse tipo de serviço é a clara percepção de valor agregado para o consumidor. “Ao perceber que não terá de sair pesquisando muito, buscando contatos ou solicitando indicações de bons profissionais para amigos ou parentes, o tutor já se sente mais tranquilo. Além disso, há a vantagem da economia, pois muitos dos serviços disponibilizados têm um valor expressivo se contratados diretamente e, como parte de um benefício, o investimento nesse pacote de assistências tem um valor representativamente inferior”

Na Bradesco Seguros o plano Eco Premium Pet, que pode ser contratado junto com o seguro Residencial Sob Medida, disponibiliza uma série de serviços para os animais e visa proporcionar também mais praticidade ao cliente. Segundo Rodrigo Herzog, superintendente Executivo de Operações da empresa, o mercado de seguros precisa investir na expansão sustentável para esse segmento, mantendo a qualidade do serviço nas redes referenciadas e tendo como pilar a inovação associada ao atendimento humanizado e especializado. “Para que isso aconteça, nós contamos com a ajuda dos corretores, que acabam sendo os consultores de proteção das famílias brasileiras, pois com sua consultoria técnica acaba trazendo um diferencial na relação entre clientes e seguradoras”.

Nicole Fraga

Revista Apólice