O número de ofertas de emprego no modelo home office cresceu exponencialmente em 2020, registrando 309% de aumento durante 2020. É o que diz a pesquisa realizada pelo site de recrutamento e seleção Vagas.com. O segmento de seguros, que no ano passado registrou um crescimento de 1,3% apesar da crise, foi um dos que mais se destacou na geração de vagas para trabalho remoto, atrás apenas dos setores de tecnologia, finanças e gestão empresarial.

Os números mostram que a indústria do seguro é uma das melhores para quem deseja ingressar em uma nova carreira no Brasil. “O setor já vinha investindo na modernização de seus produtos e também no seu parque tecnológico para gerar melhor atendimento aos segurados. Com a chegada da pandemia, tivemos que migrar rapidamente todo nosso atendimento para home office, o que foi feito com êxito. Isto certamente influenciou para que o setor de seguros se destacasse”, afirma Antônio Edmir Ribeiro, diretor do Sindseg N/NE (Sindicato das Seguradoras do Norte e Nordeste).

Segundo o executivo, o mercado de seguros é muito pujante e atraente para pessoas que querem trabalhar com o propósito de proteger pessoas. “São mais de 110 seguradoras com um portfólio enorme de produtos para proteger as pessoas e seu patrimônio. Para suprir esta gama de produtos e serviços, nosso mercado precisa de profissionais com alta iniciativa, habilidades com meios digitais, boa comunicação, espírito empreendedor e capacidade de inovação”, completa.

Para Ribeiro, o setor ainda tem um potencial de crescimento enorme, o que também é positivo para quem busca oportunidades de trabalho. “Nossa participação no PIB tem espaço para crescer muito nos próximos anos. Para que isso ocorra, precisamos de mais pessoas engajadas no segmento”, completa.

De acordo com Cristiana Noblat, coordenadora da ENS (Escola de Negócios e Seguros), para quem quer se destacar na área, algumas habilidades e competências são essenciais. “Considero fundamental para um profissional de seguros a capacidade de adaptação aos desafios, análise de cenários, prospecção de negócios, estar atento às inovações tecnológicas e ter facilidade em estabelecer um bom relacionamento interpessoal. Tudo isso passa pelo constante aprimoramento profissional”, afirma. As possibilidades de formação para quem deseja começar a atuar no setor são muitas.

“Se a pessoa deseja atuar na comercialização como corretor de seguros precisa fazer o curso de Habilitação, que exige Ensino Médio completo. Se optar por trabalhar em seguradoras, existem cursos técnicos bastante interessantes para uma qualificação especializada. A ENS oferece um portfólio extenso de cursos, desde a habilitação de corretor de seguros, cursos técnicos, cursos livres, graduações, pós-graduações voltados para diversos perfis de profissionais”, explica Cristiana.

Além disso, existe a possibilidade de se habilitar em um curto espaço de tempo e de forma virtual, para quem deseja ingressar na área o quanto antes. “O curso de habilitação para corretor de seguros de todos os ramos tem duração de sete meses, na modalidade online, com aulas ao vivo. A ENS dispõe de uma plataforma com videoaulas, apostilas, salas para aulas ao vivo, tira dúvidas, materiais interativos. Enfim, várias ferramentas que auxiliam no processo de ensino e aprendizagem para quem deseja iniciar uma carreira de sucesso”, finaliza. Mais informações sobre os cursos estão disponíveis no link.

N.F.

Revista Apólice