O PACS (Programa de Alta Perfomance para Corretores de Seguros), treinamento oferecido pela Megaluzz Desenvolvimento de Negócios, foi reformulado para atender os profissionais no sistema EAD.

A primeira edição presencial aconteceria em maio de 2020, em São Paulo, e vinha sendo organizada para uma experiência de aprendizagem. Meses antes, em fevereiro, mais de 60% das vagas haviam sido preenchidas. “Em decorrência da pandemia, infelizmente, o evento foi adiado até que possamos nos reunir em segurança. Foi então que decidi transformar o programa em uma edição online, alcançando corretores de todo o Brasil que possuem sede de crescimento”, afirma Bruna Garcia, consultora de Gente & Gestão, escritora, palestrante e fundadora da Megaluzz. “Nosso time não mediu esforços para transportar o programa da versão presencial para a online, vencendo os desafios das diferentes formas de interação pela telinha”, diz.

O PACS Online é um programa composto por 8 módulos que possuem conteúdo simples e direto, enriquecido com exercícios práticos que permitem que o aluno desenvolva novas habilidades exercitando o conhecimento adquirido. Os módulos do curso são: 01 – Habilidades do corretor do futuro, 02 – Diretrizes estratégicas e cultura, 03 – Plano de negócio, 04 – Ciclo da alta performance, 05 – Alinhamento e direcionamento, 06 – Liderança, 07- Gestão de pessoas, 08 – Aprendizado. Além das aulas, o aluno recebe exercícios práticos, materiais complementares, modernas ferramentas de performance e bônus exclusivos de lançamento.

“O método PACS ajuda profissionais de seguros a se posicionarem como grandes líderes, capazes de transformar uma corretora comum em uma corretora de resultados extraordinários por meio do desenvolvimento de times de alta performance”, afirma Bruna. Toda sua expertise adquirida ao longo de 20 anos no mercado de seguros foi compilada e aliada a técnicas de desenvolvimento, ferramentas de administração e inovação, com a missão de ajudar pessoas e empresas na transformação de seus resultados.

“Não se trata de um curso comum, o conteúdo possui qualidade similar a um MBA, mas totalmente adaptado e ressignificado à linguagem e realidade dos líderes corretores de seguros brasileiros”, aponta a executiva. “A ideia de o método PACS ser disponibilizado para o mercado veio da vontade de ajudar pequenos empreendedores da corretagem de seguros a inovarem, além de oferecer todos os recursos necessários para a formação de líderes do setor”.

O PACS é uma marca registrada pela Megaluzz Negócios, empresa de RH estratégico e desenvolvimento de times de alta performance com foco no mercado de seguros, que foi criado com a metodologia utilizada nos clientes corretores de seguros para alcance de resultados e treinamento de lideranças. O método já foi aplicado em dezenas de empresas de seguros que tiveram seus resultados comprovados.

O Programa terá início em junho. É possível obter mais informações no link.

N.F.

Revista Apólice