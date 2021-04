A MDS anunciou a aquisição da Tovese, empresa especializada na comercialização de apólices para áreas agrícolas de grãos no Rio Grande do Sul. A iniciativa vai ao encontro da movimentação positiva do setor de agro, que segue em destaque nacional e recebe investimentos por parte do Governo Federal e também subsídios de parte do prêmio ao produtor. O segmento experimenta uma melhora significativa em relação aos recursos para os produtores, que atingiram, no ano passado, R$ 880 milhões.

Com mais de 14 anos de atuação, a Tovese tem prêmio previsto para R$ 120 milhões em 2021, somando sua atuação com o seguro de pessoas e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Com sede em Porto Alegre e filiais em Carazinho e Cruz Alta, a gaúcha também conta com uma estrutura completa de agentes especializados em todos os estados do Brasil e, hoje, busca expandir ainda mais o seu raio de atuação, principalmente nos negócios rurais.

Segundo dados da Confederação Nacional da Agricultura – CNA, o Produto Interno Bruto (PIB) do Agronegócio irá crescer 3% em 2021 (R$ 1,8 trilhão), movimentando mais de 268 milhões de toneladas, e o Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) aumentará 4,2%, superando R$ 903 bilhões. “A compra da Tovese reforça a nossa presença no Brasil, fortalecendo ainda mais a oferta de serviços. Por meio desta nova aquisição, ganhamos relevância no mercado de seguros para o agronegócio, trazendo o pioneirismo, a credibilidade e a experiência acumulada ao longo de mais de 14 anos pela equipe da Tovese”, afirma Ariel Couto , CEO da MDS Brasil e Americas Regional Manager da Brokerslink.

A presença da empresa amplia o foco nos negócios agrícolas localizados na região sul do Brasil e em um segmento que tem tido cada vez mais importância na economia: a agricultura. “Sabemos que o seguro para o segmento possui, ainda, baixa penetração no mercado e, aliando a experiência da Tovese ao alcance da MDS, poderemos expandir a operação para outras regiões agrícolas do País. Como fazemos sempre em processos de aquisição, somaremos o melhor dos dois mundos em termos de pessoas, processos e serviços, e vamos proporcionar uma experiência cada vez mais completa aos nossos clientes”, afirma Thiago Tristão, Vice-presidente de Riscos Corporativos da MDS Brasil e CEO Brasil da MDS Re.

As apólices do segmento agro na Tovese já somam mais de 6.300 documentos que cobrem riscos em lavouras de soja, seu principal mercado que hoje representa quase 50% do total, além de milho, arroz, trigo, feijão, cevada, canola, aveia entre outras culturas. O ranking das seguradoras que atuam nesse mercado traz como líder a Brasilseg, seguida da Mapfre e, na terceira posição, a Essor Seguros.

A Tovese tem como missão garantir a confiança e preferência dos clientes, proporcionando-lhes tranquilidade e segurança. Em seu portfólio para o segmento do agronegócio estão os produtos Pecuário, Animais, Vida do Produtor, Florestal, Penhor Rural, Máquinas e Equipamentos, Propriedade Rural e Agrícola. “E até o ano passado nós contemplávamos todo o Estado do Rio Grande do Sul, agora nós teremos força e respaldo da MDS Brasil para atuarmos nas principais regiões agrícolas do País. Utilizaremos toda a nossa expertise, aliada à força do Grupo MDS, para crescer ainda mais a operação e garantir que os nossos clientes contem com a melhor proteção para os seus riscos”, comemora Otávio Simch, Diretor Executivo da empresa.

K.L.

Revista Apólice