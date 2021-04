O MDS Group adquiriu por meio da MDS Portugal uma participação majoritária na sociedade de mediação Média Mais. A aquisição se insere na estratégia de crescimento da empresa, que prevê o aumento orgânico e a realização de aquisições e investimentos que criem valor para todas as partes. A Média Mais está sediada na cidade de Marinha Grande e gere prêmios superiores a € 4 milhões, tendo um portfólio de clientes constituído por empresas de referência de grande, média e pequeno porte, bem como por individuais.

Fruto dos seus mais de 25 anos de atividade, a empresa é hoje uma referência na mediação de seguros na região, a qual é de importância estratégica para o país. Noel Vinagre e Rui Nobre, sócios-gerentes da Média Mais, afirmam que a entrada da companhia vai permitir à empresa aumentar a oferta de produtos e serviços aos clientes com as melhores e as mais atuais soluções disponíveis a nível nacional e internacional no mercado de seguros, consultoria de seguros e de gestão de risco.

“Estamos certos de que com esta associação à MDS seremos ainda mais fortes e iremos proporcionar todas as condições para que os nossos clientes possam contar cada vez mais conosco, tanto na construção dos melhores programas de seguros como na prestação de serviços. O foco da multinacional é o crescimento orgânico, mas há uma atenção às oportunidades de aquisição, colocando as competências à disposição de um número crescente de empresas e particulares”, afirmam Noel Vinagre e Rui Nobre, sócios-gerentes da Média Mais.

A MDS é um grupo multinacional português que atua na área da corretagem de seguro e resseguro e consultoria de riscos, estando presente em 122 países. É líder de mercado em Portugal, um dos maiores players no Brasil e Angola, e está diretamente em Moçambique, Espanha, Malta e Suíça. Através da Brokerslink, empresa global de corretagem fundada pelo grupo e que integra cerca de 21.000 profissionais de seguros, responde às necessidades dos seus clientes nas mais diversas geografias e setores.

“Enquanto líderes de mercado em Portugal na consultoria de seguros e riscos e com uma presença internacional em 122 países, temos um grande conhecimento e uma oferta única de produtos e serviços, bem como de uma forte solidez e uma estrutura robusta de recursos humanos e tecnológicos que acrescentam valor aos clientes das empresas que adquirimos ou onde investimos” explica Ricardo Pinto dos Santos, CEO da MDS Portugal.

O grupo integra também a MDS RE, companhia especializada em resseguro que presta serviços na Europa, América e África, e a RCG (Risk Consulting Group), uma referência na análise de riscos, controle de perdas, plano de continuidade de negócios e enterprise risk management. Através da HighDome, uma Protected Cell Company (PCC), a empresa oferece soluções alternativas de transferência de riscos ao mercado tradicional de seguros. A empresa atua também na área de gestão de benefícios e benefícios flexíveis, através das empresas 838 Soluções e Ben’s (Brasil) e Flexben (Portugal).

N.F.

