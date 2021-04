A RS Prev (Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público do Estado do Rio Grande do Sul) acabou de lançar, para os participantes do Plano RS-Futuro, coberturas adicionais para os benefícios de risco por invalidez e morte, resultado do contrato firmado pela Fundação com a MAG Seguros.

Com isso, os participantes que optarem por contratar esta novidade terão um maior benefício futuro, mediante o pagamento de contribuição mensal a ser definida em conformidade com o valor escolhido para as coberturas.

Segundo a diretora-presidente da RS Prev, Danielle C. Silva, o contrato firmado com a MAG Seguros visa aqueles que, em seu planejamento de vida, se preocupam em garantir amparo tanto para si, quanto para seus beneficiários, em caso de ocorrências de eventos indesejáveis, mas que podem ocorrer a qualquer pessoa, como acidentes e doenças que resultem em invalidez permanente ou morte prematura.

Já o diretor de Seguridade da RS Prev, Roger Odillo Klafke, explica que, antes da contratação da MAG Seguros, nos casos de morte ou invalidez permanente, o participante podia contar unicamente com o valor acumulado em sua reserva.

“Isso poderia significar um benefício mais baixo, caso algum destes eventos de risco ocorresse com pouco tempo de contribuições ao Plano”, destaca Klafke. “Agora, com a cobertura adicional, oferecemos um pecúlio para os benefícios de risco, Aposentadoria por Invalidez e Pensão por Morte, com o objetivo de incrementar a reserva do participante no caso de ocorrência desses eventos”, finaliza o diretor.

N.F

Revista Apólice