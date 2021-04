A MAG Seguros está sempre em busca de oferecer soluções cada vez mais alinhadas às necessidades de seus clientes. Por isso, a companhia traz ao mercado novas assistências: Proteção Pet, Residencial, Auto e Saúde. Os serviços já estão disponíveis para contratação juntamente com os seguros da linha ‘Vida Toda’.

Em Proteção Pet, os usuários terão à disposição transporte emergencial do animal doméstico; aplicação de vacinas em domicílio; agendamento de consultas; funeral ou cremação pet (até R$ 800); serviço de hospedagem; reembolso para cirurgias e internação (até R$ 1.000); entre outros. Já para Residencial, estão disponíveis utilidades como chaveiro, eletricista, encanador e vidraceiro (emergencial ou não); conserto de eletrodomésticos (linha branca); limpeza de ar-condicionado; instalação de fitas antiderrapantes e barras de segurança; fixação de acessórios (varal, olho mágico, suporte TV, quadros, etc.); e desinsetização, desratização e descupinização (interna ou externa).

Na linha de Auto, serão oferecidos serviços como reboque e socorro mecânico; chaveiro; taxi; despachante em caso de roubo ou perda de documentos; dentre outros. Por último, em Saúde, as pessoas poderão usufruir de orientação médica por voz e vídeo; orientação psicológica; apoio nutricional; desconto em medicamentos; e 2ª Opinião médica em caso de doenças graves.

A MAG Seguros conta com um dos mais completos e flexíveis portfólios de seguro de vida individual e coletivo do mercado brasileiro. “Nossos produtos possuem o objetivo de atender às necessidades dos nossos usuários frente aos quatro riscos sociais aos quais todos estão expostos: morte, invalidez, bem-estar e sobrevivência. Temos uma larga experiência em desenvolver soluções modernas e aderentes aos diferentes perfis e conforme com o contexto socioeconômico do país”, explica Rodrigo Cunha, gerente de Desenvolvimento de Produtos da MAG Seguros.

N.F.

Revista Apólice