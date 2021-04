O atual presidente da Unimed Volta Redonda, Dr. Luiz Paulo Tostes Coimbra, foi eleito presidente da Central Nacional Unimed (CNU), que é a operadora nacional de planos de saúde. O médico vai liderar a instituição de 2021 a 2025. A CNU é a sexta maior operadora de planos de saúde do Brasil, com mais de 1,8 milhão de beneficiários, mas quase metade deles (800 mil) estão concentrados no Sudeste.

“É com imensa honra e alegria que assumo esta missão. Seguiremos em uma atuação que visa a integração e o equilíbrio do Sistema Unimed, além de beneficiar e priorizar o cuidado de todos os nossos clientes. Espero escrever, junto aos meus pares e aos mais de 1.700 colaboradores, uma nova página de sucesso. Agradeço aos meus companheiros pela confiança nesse novo desafio. Com uma base forte e robusta, e, sobretudo, foco em pessoas, seremos ainda maiores no papel de socializar a medicina e na missão de tornar mais consistentes os nossos investimentos na experiência do cliente, tudo a partir de uma parceria ainda mais forte com todo o Sistema. Simplicidade, agilidade e eficiência: essas são as palavras que vão guiar nossas estratégias daqui para frente”, afirma o novo presidente.

Formado pela Escola de Ciências Médicas do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) como Clínico Pneumologista, Dr. Luiz Paulo possui especializações em Medicina do Trabalho, Administração Hospitalar e MBA em Gestão Executiva pelo Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro (COPPEAD/UFRJ). Também é certificado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), em Conselheiro de Administração.

Participou da Fundação da Unimed Volta Redonda em 1989, é presidente da Cooperativa desde 2002 e membro do Conselho Federativo da Federação das Unimeds do Estado do Rio de Janeiro. Atuou como diretor de Mercado, Marketing e Comunicação da Central Nacional Unimed (CNU) de 2013 a 2016 e anteriormente foi membro do Conselho Fiscal da CNU. Também foi diretor Comercial e de Marketing da Seguros Unimed de 2018 a março de 2021.

Assumem a gestão da Central Nacional Unimed, além do Dr. Luiz Paulo:

– Reinaldo Antônio Monteiro Barbosa: diretor financeiro;

– Sarita Garcia Rocha: diretora administrativa;

– José Augusto Ferreira: diretor de Atenção à Saúde;

– Walter Cherubim Bueno: diretor Comercial e Marketing.

“Esses nomes foram escolhidos para representar Unimeds de todos os tamanhos. São pessoas com habilidades diversas, muitas experiências e apenas um foco: garantir que a CNU seja, verdadeiramente, a operadora nacional do sistema, apoiando as Singulares diante dos desafios de mercado e garantindo oportunidade ao cooperado”, explicou Dr. Luiz Paulo.

N.F.

Revista Apólice